Dopo Leclerc che ha rinnovato per la Ferrari, anche Verstappen prolunga il contratto che, in questo caso, già lo legava alla Red Bull dal 2016. Il 22enne pilota olandese continuerà pertanto a correre in Formuila 1 per la scuderia austriaca fino alla fine della stagione 2023.

In questo modo, Ferrari e Red Bull si sono assicurate per i prossimi anni i due piloti che da tutti gli esperti del settore vengono definiti come i più promettenti, per essere i sostituti dei pluricampioni del mondo Hamilton e Vettel il cui futuro, peraltro, è ancora lontano dall'essere definito.

Verstappen ha conquistato nella scorsa stagione il terzo gradino del podio nella classifica del mondiale piloti, oltre ad essere il più giovane vincitore nella storia della F1, dopo aver tagliato per primo il traguardo del Gran Premio di Spagna nel 2016, quando aveva solo 18 anni.

Scontate le dichiarazioni di Verstappen a commento del rinnovo: "Red Bull ha creduto in me e mi ha dato l'opportunità di iniziare in Formula 1, e per questo le sarò sempre molto grato. ...

Voglio vincere con la Red Bull e il nostro obiettivo è, ovviamente, quello di lottare insieme per il titolo mondiale".