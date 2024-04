Niente di più scontato il risultato del GP di Cina di Formula 1 che si è concluso a metà mattinata, ora italiana. Infatti, ad aggiudicarsi la quinta prova del mondiale 2024 sul circuito di Shanghai è stato ancora lui, Max Verstappen (Red Bull), al quarto successo stagionale, solo perché la sua vettura per una volta lo ha tradito.

Dietro all'olandese, la McLaren di un ottimo Lando Norris, mentre il terzo gradino del podio se lo è aggiudicato l'altro pilota Red Bull, Sergio Perez. Quarte e quinte le vetture di Maranello, rispettivamente con Leclerc e Sainz, che hanno avuto difficoltà nell'utimo stint con la gomma hard.

Questa la classifica finale dei piloti a punti:

01 Max Verstappen | Red Bull

02 Lando Norris | McLaren | +13.724

03 Sergio Perez | Red Bull | +18.661

04 Charles Leclerc | Ferrari | +23.262

05 Carlos Sainz | Ferrari | +33.562

06 George Russell | Mercedes | +37.734

07 Fernando Alonso | Aston Martin | +43.479

08 Oscar Piastri | McLaren | +54.243

09 Lewis Hamilton | Mercedes | +55.522

10 Nico Hulkenberg | Haas | +58.400

Le due Ferrari non partono bene, tutt'altro. Nel tentativo di tener dietro Sainz che tenta il sorpasso all'esterno, Leclerc allarga la traiettoria in curva 1 e apre la strada a Russell e Hulkenberg che infilano entrambe le rosse che, fin da subito, sono costrette ad inseguire. Con la gomma media, i due ferraristi - senza strafare - sembrano impostare una gara sul ritmo, cercando di far prevalere la durata delle gomme per allungare gli stint ed avere più tenuta da sfruttare nei giri finali.

Le due safety car che hanno rallentato la gara tra il 24° e il 32° giro sembrano favorirle, tanto che Lecler alla fine è terzo e Sainz quinto. Ma le gomme hard non danno le stesse prestazioni rispetto alle gialle e così Leclerc, nell'ultima parte di gara, deve cedere il podio a Perez, mentre lo spagnolo non ha difficoltà a mantenere la quinta piazza, visto che era incalzato solo dalla Mercedes di Russell.

Nella classifica del mondiale Verstappen ha adesso 110 punti seguito da Perez con 85, Leclerc con 76 e Sainz 69. 195 e 151 i punti di Red Bull e Ferrari nel mondiale costruttori.

Prossimo appuntamento a Miami tra due settimane, con la Ferrari che dovrebbe mettere in mostra alcuni degli aggiornamenti che, nel loro complesso, saranno presentati a Imola.





Crediti immagine: twitter.com/Max33Verstappen/status/1781998769338302619/photo/3