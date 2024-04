Finora quello di Suzuka, per il GP del Giappone di Formula 1, è stato un fine settimana targato Red Bull. Dopo aver convinto nelle tre sessioni di libere, i due piloti della scuderia anglo-austriaca hanno spadroneggiato anche in qualifica, conquistando la prima fila con il solito Verstappen che ha ottenuto il miglior tempo in 1:28.197, davanti a Perez, però, per soli 66 millesimi di secondo.

La Ferrari ha commentato in salita la prova dei suoi piloti nel sabato nipponico. Sin dalla terza sessione di libere della mattina, era ormai evidente che le due SF-24 avrebbero avuto poche possibilità di poter gareggiare per la pole position. Nelle qualifiche, Leclerc ha avuto bisogno di due treni di gomme Soft per accedere alla Q2, così il monegasco è arrivato in Q3 con un solo treno di Soft da poter utilizzare. Sainz, invece, ha superato Q1 e Q2 al primo tentativo ed è arrivato alla Q3 con due treni di gomme a disposizione. Il risultato di tutto ciò?

Che lo spagnolo partirà quarto, in seconda fila, a fianco della McLaren di Norris, con il tempo di 1:28.682, mentre Leclerc partirà ottavo, in quarta fila, affiancato dalla Mercedes di Lewis Hamilton, suo compagno di squadra nella prossima stagione. Importanti i distacchi dalle Red Bull, ma per domenica non tutto è perduto. Infatti, da quanto si è visto nelle prove libere le due rosse sembrano essere competitive, e molto, in configurazione gara dove il degrado gomme è sembrato essere poco significativo, anche rispetto alle Red Bull. Inoltre, le due soste previste aggiungono ulteriori variabili, escludendo quella meteo, visto che il pericolo pioggia sembra esser scongiurato.

Questa la griglia di partenza dei primi dieci:

01 Max VERSTAPPEN - Red Bull Racing 1:28.197 4

02 Sergio PEREZ - Red Bull Racing +0.066 4

03 Lando NORRIS - McLaren +0.292 5

04 Carlos SAINZ - Ferrari +0.485 4

05 Fernando ALONSO - Aston Martin +0.489 4

06 Oscar PIASTRI - McLaren +0.563 4

07 Lewis HAMILTON - Mercedes +0.569 5

08 Charles LECLERC - Ferrari +0.589 4

09 George RUSSELL - Mercedes +0.811 5

10 Yuki TSUNODA - RB +1.216 6

Questi i commenti dalla scuderia Ferrari...

Carlos Sainz: "Sono contento del risultato della qualifica e del mio giro in Q3 perché credo che oggi pomeriggio abbiamo massimizzato il nostro potenziale. Sapevamo fin dalle prove libere di stamattina che eravamo vulnerabili sul giro singolo ma partire dalla quarta posizione mi permette di lottare per un buon risultato domani. Abbiamo fatto dei passi avanti in termini di passo gara e spero che saremo in grado di sfruttarlo per puntare a una posizione sul podio".

Charles Leclerc: "Oggi non posso essere contento della nostra prestazione in qualifica. La sensazione in macchina era abbastanza buona, ma non abbiamo mai avuto il ritmo giusto e ora ci aspetta un esame approfondito dei dati per capire che cosa non ha funzionato. La nostra SF-24 ha un passo leggermente migliore in gara che in qualifica ma a Suzuka superare è molto difficile, quindi dovremo concentrarsi sull’avere una bella partenza e metterci in condizione di giocarci ogni opportunità per avvicinarci alle posizioni di vertice".

Fred Vasseur (team principal): "Nel complesso non possiamo essere soddisfatti di questa qualifica: per Carlos non è andata neanche troppo male, mentre Charles è stato penalizzato soprattutto dal fatto di aver dovuto impiegare due set di Soft in Q1. Da quanto abbiamo visto nelle libere il nostro passo gara è buono per entrambi i nostri piloti e sono convinto che potremo giocarci le nostre carte, puntare a rimontare e portare a casa un buon risultato di squadra. Molto si deciderà al via: sia a Carlos che a Charles servirà una buona partenza che li metta in condizione di avere pista libera davanti senza restare bloccati nel traffico visto che superare a Suzuka è veramente difficile, anche per il fatto che c’è una sola zona DRS".



