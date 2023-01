Chianciano, gennaio 2023 – Le Terme Chianciano, terme toscane immerse tra la Valdichiana e la Val d’ Orcia patrimonio dell’UNESCO, sono una meta ideale per vivere un San Valentino speciale e diverso.

Le piscine termali Theia, con i loro oltre 700mq di vasche termali, getti e idromassaggi, saranno teatro di una serata davvero speciale: un percorso enogastronomico dai sapori locali, in abbinamento ai vini locali, famosi nel mondo, accompagnato da musica soft live, per un’atmosfera romantica e unica.



Dal 10 al 19 febbraio, inoltre, sarà possibile usufruire del pacchetto “Day Spa Love Edition”, che prevede un ingresso alle Piscine Theia e un ingresso alla SPA Terme Sensoriali: acquistarne due, magari con il pernottamento, sembra essere un regalo perfetto per una due giorni di relax, terme e benessere. O magari per farsi un regalo: essere innamorati di se stessi va sempre bene!



NOTTE DI SAN VALENTINO ALLE PISCINE TERMALI THEIA

L’offerta include:

● 1 Ingresso serale martedì 14 febbraio 2023 alle Piscine Termali Theia

● Drink di benvenuto

● Percorso enogastronomico ore 20.30

● Calice di vino rosso o bianco di aziende agricole locali

● Degustazione acque aromatizzate

● Musica Live

● Kit (accappatoio, telo e cuffia)



Promo a persona € 70



DAY SPA LOVE EDITION

L’offerta include:

● 1 Ingresso alle Terme Sensoriali (3h30)

● 1 Ingresso alle Piscine Theia (4h)

● 1 kit SPA



Costo per persona € 65



Per scoprire i pacchetti Terme di Chianciano in abbinamento al pernottamento a Chianciano Terme consultare il sito https://www.termechianciano.it/san-valentino/



TERME DI CHIANCIANO

Le Terme di Chianciano in Toscana rappresentano il luogo ideale per le cure termali in Toscana. Nel parco termale secolare dell’acqua Acqua Santa, sgorgano le acque per la cura del fegato e dell’apparato gastroenterico, Acqua Santa ed Acqua Fucoli. La Direzione sanitaria di Terme di Chianciano è una struttura poliambulatoriale dotata di Laboratorio analisi in cui si trovano anche la Medicina dello sport e la MOC. Presso la Direzione sanitaria si trova il centro medico di UPMC Italy per lo studio delle malattie del fegato e del cuore, specializzato in diabetologia dove si trovano diagnostiche moderne e specialisti qualificati. Presso le Terme Sillene di Terme di Chianciano è presente il Centro per la riabilitazione dell’apparato muscolare e scheletrico, coordinato da medici specialisti in reumatologia e ortopedia. Immerse nel cuore delle terme in Toscana, le Terme Sillene sono direttamente

collegate alle piscine termali Theia, alimentate dalla omonima acqua, mentre l’altra spa, Terme sensoriali, si trova nel parco Acqua Santa.