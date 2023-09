Al Festival di Venezia è stato presentato nella sezione Concorso l’ultimo film del regista danese Nikolaj Arcel, The Promised Land con Mads Mikkelsen, adattamento del romanzo Kaptajnen og Ann Barbara di Ida Jessen.

TRAMA: L'anno è il 1754. Una carrozza attraversa la brughiera deserta dello Jutland. C'è un capitano sulla carrozza, Ludwig von Kahlen. È venuto “per domare il vento e la sabbia”. Vuole dimostrare che il "deserto" può essere coltivato. Nessuno sa chi possiede veramente la brughiera. Il brutale proprietario terriero Schinkel, crede che sia suo e non risparmia nessuno per ottenere ciò che vuole, ma un giorno d'estate arriva vagando per la brughiera l'enigmatica Ann Barbara.