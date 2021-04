Il nuovo singolo della band veneta Sistema Binario Salto nel vuoto è disponibile su tutte le piattaforme digitali ed in rotazione radiofonica.

Il brano vede l’importante partecipazione di Ricky Portera, storico chitarrista di Lucio Dalla e fondatore degli Stadio, che sarà presente anche nel video.

Nel video appaiono anche il produttore Renato Droghetti alle tastiere e il regista Rodolfo Rod Mannara alla batteria.

Nell’attesa di completare il loro primo album, la cui uscita è prevista entro l’anno, la band sperimenta nuove sonorità dal sapore più rock nel singolo Salto nel vuoto si tratta il tema del “vizio” con diverse interpretazioni. Il brano parla di disagio, ma anche di speranza.

La band è composta dal cantante trevigiano Manuel Biasi e dal bassista padovano Alberto Pantano, la cui amicizia nasce molti anni fa calcando i palcoscenici locali con la loro cover band.

Nel 2019, grazie ai testi scritti da Manuel, partecipano al Premio “Lucio Dalla” con il brano “Lifting”, canzone che parla in chiave ironica del disagio e del vuoto di chi vuole solo apparire. In quell’occasione, conoscono Manuel Auteri e Renato Droghetti della casa discografica SanLucaSound di Bologna. Nasce così una collaborazione, che darà vita il 3 Febbraio 2020 all’uscita del loro primo singolo “Stagione 2.0”. Il brano ottiene ottimi risultati scalando la classifica italiana emergenti fino al 3° posto. In quest’anno la loro attività non si ferma, e continuano a comporre e registrare canzoni.

Videoclip

www.youtube.com/watch?v=9NhHvzzIBTg

Crediti

Produzione Artistica: Renato Droghetti e Sistema Binario

Supervisione artistica: Manuel Auteri

Hanno suonato

Renato Droghetti: Tastiere e Pro Tools Programming

Manuel Biasi: Chitarra acustica ed elettrica

Alberto Pantano: Basso, Chitarra elettrica ed acustica

Special Guest: Ricky Portera - Chitarra elettrica solista

Registrato da Renato Droghetti presso SanLucaSound - Recording (Bo)

Mixato da Renato Droghetti presso SanLucaSound - Recording (Bo)

Masterizzato presso Final Mastering (Finale Emilia - Mo) da Renato Droghetti

Link

Facebook Sistema Binario: www.facebook.com/SistemaBinarioMusic/

Spotify: open.spotify.com/artist/5vKAMLyE6Qfufj599hWZgB?si=dAqclpMdRmqhqwbIpYQEXQ

Label: www.sanlucasound.it - www.facebook.com/SanLucaSoundLabel