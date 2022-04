Con i due gol realizzati nel secondo tempo nello spazio di tre minuti, il Liverpool come si usa dire in casi analoghi, ha ipotecatgo ni passaggio del turno nella seconhda smifinale di Campions League che vedeva l'undici di Jurgen Klopp impegnato contro il Villareal di Unai Emery.

Così l'allenatore tedesco dei Reds ha commentato la prestazione della sua squadra:

La chiave della vittoria? Il modo in cui abbiamo giocato, il modo in cui abbiamo difeso e il modo in cui abbiamo attaccato il Villarreal. Devi fare gol, questo è chiaro, il calcio è sempre lo stesso. Mi piaceva già il primo tempo, era chiaro che dovevamo passare in vantaggio. Quello che mi piace di più del Villarreal è che anche quando è sotto pressione, quando c'è un momento in cui può uscire dalla pressione è immediatamente una minaccia. Passa subito al centro e abbiamo dovuto mettere tanti giocatori sulla fascia per cercare di conquistare palla.

Ma non è ancora successo niente, è così. Per me, siamo all'intervallo di una partita che nel primo tempo stiamo vincendo 2-0. Quindi devi pensare di averla vinta... devi essere al 100% per giocare il secondo tempo come hai giocato il primo . Non c'è niente da difendere [e] se lo fai [perdi] immediatamente tutti i vantaggi che avresti potuto avere prima. Sappiamo che andiamo lì e sarà un'atmosfera difficile per noi e diversa da quella di stasera. I loro giocatori combattono con tutto ciò che hanno... La prossima partita sarà ovviamente diversa, in un'atmosfera diversa e poi dovremo fare i conti anche con il vantaggio di 2-0. Il modo migliore è ignorarlo e pensare di partire da uno 0-0, combatti per vincere la partita lì. Ma è tra cinque giorni e abbiamo un'altra partita in mezzo, quindi non ho idea ora cosa faremo in Spagna.

Il Liverpool ha avuto numerose occasioni per potarsi in vantaggio anche nel primo tempo, ma le ha sprecate, complice anche la sfortuna. E quando ad inizio ripresa il gol di testa di Fabinho è stato annullato per un precedente fuorigioco di Virgil van Dijk, qualcuno ha iniziato a pensare che la porta del Villareal fosse stregata.

Ma non era così, perché tre minuti dopo, al 53' i padroni di casa sono passati in vantaggio grazie a una deviazione di Pervis Estupiñán che mette nella propria porta il cross di Henderson è terminato in rete grazie a una deviazione di Pervis Estupiñán che ha reso vano il tentativo disperato di salvataggio di Gerónimo Rulli. La seconda rete è arrivata al 55' con Mané che sfruttato un bel passaggio filtrante di Salah.

Il Villarreal è riuscito comunque a mantenere inviolata la propria porta per il resto del match e si giocherà le sua chance di passare il turno nella partita di martedì prossimo allo Estadio de la Cerámica.







Crediti immagine: twitter.com/VirgilvDijk/status/1519596916102909952