MARCIANISE (Ce) - (Ernesto Genoni) - Sebby, così come lo chiamano i suoi amici, nome proprio Sebastiano Del Core, è un musicista nato. Marcianisano di quelli doc. Cantautore, arrangiatore, polistrumentista. Sebby è appassionato di tutto ciò che è arte nella sua totalità, spaziando anche nel campo della recitazione, ricordiamo il ruolo da protagonista affidatogli in un film corto, genere poliziesco di qualche anno fa.

Di Sebby possiamo dire, senza tema di smentite, che è un giovane poliedrico. Un "ragazzo di strada", dice lui. Ha composto numerosi testi e canzoni in questi ultimi anni. Composizioni intense, create da lui, veramente piene di arte e pathos. La sua vena artistica, a nostro avviso, sta producendo, giorno dopo giorno, canzoni sempre più belle e raggiungendo ritmi intensi che a volte rapiscono le sue platee, che entusiasma e seduce con grande naturalità e dolcezza.

Sebby è innamorato del suo pubblico, che lo carica e gli infonde voglia di fare sempre più e meglio. “In ogni foglio, dove con la mia penna scrivo le canzoni - ci dice Sebby - a parole mie, provo a descrivere una emozione con la speranza che possa essere gradita a tutti. Il mio obiettivo, in ogni parola che butto giù, è di non deludere!!!”

Provo sempre a fare ciò che riesco, nei miei limiti, ci ha detto: il di più non può appartenermi e mai potrà appartenermi. Spero sempre che chi ascolta la mia musica possa trovare in essa novità e stupore!!! Tutto ciò che realizzo lo faccio con fatica, tutto su me stesso.