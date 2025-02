L’arte di cantare, raccontare emozioni e vivere la musica è la vera essenza di Ron, un cantautore che ha saputo conquistare il cuore del pubblico italiano con la sua poesia. La sua avventura musicale si arricchisce ora di un nuovo capitolo: "Al Centro esatto della Musica", un concerto che va ben oltre l’ordinario, rappresentando un vero e proprio viaggio nel tempo e nell’anima dei suoi successi. “Al Centro esatto della Musica” non è solo il titolo di uno spettacolo; è una dichiarazione d’amore nei confronti della musica e di un palcoscenico che lo ha sempre accolto a braccia aperte. Come egli stesso afferma, “un posto dove andrei tutte le sere a cantare è proprio il teatro”, un luogo sacro dove le canzoni possono rinascere, illuminate da nuovi arrangiamenti e dalla passione di un’artista che continua a mettersi in gioco, mai stanco di innovare e sorprendere. A supportarlo in questo straordinario evento musicale, Ron sarà accompagnato da un virtuoso gruppo di musicisti, ognuno dei quali gioca un ruolo fondamentale nell’alchimia sonora dello spettacolo:

Giuseppe Tassoni (piano e tastiere): maestro delle armonie, con la sua abilità saprà trasmettere la dolcezza e l’intensità delle melodie.

Roberto Di Virgilio (chitarre): artigiano delle corde, con la sua chitarra ci farà "vibrare" al ritmo di ogni nota.

Stefania Tasca (voce, percussioni e chitarra acustica): la sua voce incantevole e le percussioni daranno vita a sfumature nuove nelle canzoni più amate.

Pierpaolo Giandomenico (contrabbasso elettrico e basso): con la sua eleganza e potenza, saprà dare una solidità e profondità al suono.

Insieme, questi artisti creano un’armonia unica, capace di trasportare il pubblico in un’esperienza sensoriale senza precedenti.

Immagini Ron - FOTO: *_©Luciano Pascali

Il repertorio che Ron presenterà durante il concerto è un tesoro di emozioni, con oltre venti titoli che spaziano tra i suoi successi storici e le incantevoli novità, tra cui alcune tracce tratte dal recente album “Sono un figlio”. Ogni canzone è un viaggio, una storia che si snoda attraverso ricordi e riflessioni, tra cui spicca “Lontano Lontano”, omaggio al grande Luigi Tenco, nella versione che ha incantato il pubblico durante l'ultima edizione del “Premio Tenco”, dove Ron ha ricevuto il prestigioso “Premio alla Carriera”. La scaletta di questo spettacolo non è solo una sequenza di brani, ma un flusso continuo di emozioni, capace di coinvolgere chiunque si trovi in sala. Ron, con la sua voce calda e avvolgente, ci accompagnerà in un viaggio attraverso la bellezza della musica italiana, tra testi poetici e melodie indimenticabili.

FOTO: *_©Raffaella Vismara

Ron è un artista che ha saputo attraversare decenni di musica, rimanendo sempre fedele a se stesso e ai suoi valori. La sua carriera, iniziata da ragazzino, si è evoluta in un magnifico percorso di crescita artistica e personale. Ogni nota che suona, ogni parola che canta, è intrisa di una passione autentica e di una dedizione che lo contraddistingue. “Vivo per la musica, e sono felice quando sono davanti a un pubblico”, confida Ron, e noi, come ascoltatori, non possiamo far altro che respirare insieme a lui questa felicità. La sua capacità di entrare in connessione con la gente è qualcosa di magico, un dono raro che rende ogni concerto unico e speciale.

“Al Centro esatto della Musica” si preannuncia come un evento imperdibile per tutti gli amanti della musica d’autore italiana. Non si tratta solo di un concerto, ma di un incontro, un abbraccio collettivo tra un artista e il suo pubblico, un’occasione per rivivere e riscoprire le emozioni che solo la musica sa donare.

Tutti invitati a non perdere quest’opportunità di vivere un'esperienza indimenticabile, dove ogni canzone diventerà un ricordo prezioso, un momento da custodire nel cuore. Con Ron sul palco, ci aspetta una serata di pura magia. La musica di Ron continua a brillare, intrecciando le storie di generazioni intere. “Al Centro esatto della Musica” è la celebrazione di un viaggio che non ha fine, un inno alla gioia di vivere e alla bellezza dell'arte e, lasciarsi trasportare dalle note, dai testi e dall’emozione di un artista che, come pochi, sa parlare direttamente all’anima.

17 febbraio 2025 ore 20,45

Imarts presenta Ron

AL CENTRO ESATTO DELLA MUSICA

RON va in teatro con un nuovo live, uno spettacolo musicale originale dal titolo eloquente, “Al Centro esatto della Musica”, che riprende l’incipit di uno dei suoi tanti successi e che bene descrive lo stato di grazia che l’artista sta vivendo: con Giuseppe Tassoni (piano e tastiere), Roberto Di Virgilio (chitarre), Stefania Tasca (voce, percussioni e chitarra acustica), Pierpaolo Giandomenico (contrabbasso elettrico e basso).

BIGLIETTI

Prestige € 40,00 - Poltronissima € 32,00 - Poltrona € 26,00

Per acquisto:

biglietteria del Teatro

online https://www.teatromanzoni.it/acquista-online/?event=3774265

circuito Ticketone



Teatro Manzoni

Via Manzoni 42 - 20121 Milano

Tel. 02 7636901

Fax 02 76005471

*_©Angelo Antonio Messina

Canali ufficiali dell’artista: Sito: www.ron.it

Facebook: Ron.ufficiale - Twitter: roncellamare - Instagram: ron.rosalinocellamare