Un inno alla diversità e all'autenticità che sfida il conformismo.

Ninaif, nome d’arte di Veronica Marchese, è una voce unica ed elegante nel panorama musicale italiano indipendente. Con il suo nuovo singolo “Bevo Sigarette”, l’artista si fa portavoce di una generazione che non teme di mostrarsi per quello che è: autentica, imperfetta e diversa. Il brano, che dal 28 febbraio risuona nelle radio in promozione nazionale, è una dichiarazione di non appartenenza ai canoni stereotipati che la società moderna spesso impone.

Nata a Lecce, cresciuta tra Torino e Civitavecchia, Ninaif ha sempre avuto la musica come compagna di vita. Dalle prime performance nella camera dei genitori fino agli importanti palchi di “Sanremo Rock & Trend”, “Tour Music Fest”, “Lecce Music Fest” e “Palco contro la violenza sulle donne”, la sua carriera è stata una costante ricerca di espressione libera e sincera. In “Bevo Sigarette”, Ninaif esplora le pressioni e le aspettative del “sistema” che opprime le individualità, proponendo un rock impregnato di malinconia soul, un marchio di fabbrica dell'artista.

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/album/3RnSDZpgYJ9j9iuOuvH6qH?si=Ey4JhffPTP6cQLlo0X2TcQ

Il brano parla di disagio e diversità in modo crudo e diretto, invitando all'accettazione di sé e al rifiuto dell’ipocrisia. Con il coraggio di chi ha scelto di esporre le proprie fragilità senza filtri, Ninaif trasforma ogni nota in un messaggio di forza e autenticità. “Bevo Sigarette” non è musica solista; è un dialogo aperto su temi spesso taciuti ma profondamente sentiti, come la lotta contro gli stereotipi e la ricerca di un’identità propria in un mondo che predilige l'omologazione.

La produzione artistica di Paolo De Stefani e la collaborazione di musicisti come Massimiliano Rosati e Filippo Cornaglia danno vita a un suono che accompagna l'ascoltatore in un viaggio emozionale intenso. La voce di Ninaif, insieme alle melodie che alternano il vigore del rock alla dolcezza del soul, crea un’atmosfera in cui ogni ascoltatore può trovare un riflesso delle proprie esperienze ed emozioni. “Bevo Sigarette” si conferma quindi come un pezzo chiave nel percorso di crescita artistica di Ninaif, segnando un momento di emancipazione creativa che promette di lasciare un’impronta duratura nel cuore degli ascoltatori e nel panorama musicale. Con questo singolo, Ninaif non solo canta il proprio vissuto; invita chiunque ad alzare la voce contro le convenzioni, offrendo un esempio luminoso di come la musica possa essere strumento di cambiamento e liberazione personale.

Instagram: https://www.instagram.com/_ninaif/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCbcC3PIOiDzBSsp10MV9xQA