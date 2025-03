RSG Group Italia, sotto la guida di Samuele Frosio, torna per il secondo anno consecutivo al Festival di Sanremo con McFIT. Insieme a Warner Music Italy, il brand del fitness crea una palestra ad hoc per gli artisti.



Samuele Frosio: RSG Group Italia al Festival di Sanremo

RSG Group, il Gruppo tedesco attivo nel settore del fitness e operativo in Italia con RSG Group Italia sotto la guida di Samuele Frosio, è stato protagonista al Festival di Sanremo attraverso il brand McFIT, che ha collaborato con Warner Music Italy per un’iniziativa all’insegna del fitness. In occasione di uno degli eventi più attesi dell’anno, McFIT ha infatti messo in piedi una palestra “boutique” – ribattezzata “La Palestra della Musica” – all’interno del Miramare The Palace, creando uno spazio accogliente e all’avanguardia per gli allenamenti di artisti e influencer. Durante tutta la settimana sanremese, la “fit-lounge” allestita da McFIT è stata frequentata dai volti noti della canzone italiana, e non solo, che hanno potuto ritagliarsi dei momenti di relax e benessere tra allenamenti personalizzati e sessioni 1-to-1. L’anno precedente, la società aveva omaggiato gli artisti di una membercard per l’accesso ai centri fitness del Gruppo.



Samuele Frosio, alla guida di RSG Group Italia dal 2023

La catena di palestre McFIT fa parte, insieme a John Reed e Gold’s Gym, di RSG Group International, realtà leader a livello globale nel settore del fitness fondata in Germania nel 1997. In Italia, il Gruppo opera attraverso RSG Group Italia, la cui guida è affidata da maggio 2023 all’Amministratore Unico Samuele Frosio. Il manager, entrato in RSG nel 2015 in qualità di responsabile tecnico, si è fatto strada verso i vertici dell’azienda distinguendosi in incarichi di crescente responsabilità. Dopo aver guidato la progettazione, la costruzione e la manutenzione dei centri fitness del Gruppo in Italia, contribuendo alla crescita e al consolidamento del marchio nel mercato italiano, viene promosso a Country Manager. Grazie agli importanti risultati ottenuti, a maggio 2023 Samuele Frosio viene nominato Amministratore Unico di RSG Group Italia e gli viene quindi affidata la gestione dei tre brand principali della società (McFIT, John Reed e Gold’s Gym) sotto il coordinamento della capogruppo RSG Group International.