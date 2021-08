Chiara Taigi ha riscosso un incredibile e particolare successo da parte del pubblico, con grandi emozioni e coinvolgimento di tutta la Comunità di Altamura, delle Tv e Radio e della Stampa, in occasione delle Festività della Cattedrale Santa Maria Assunta di Altamura, con un omaggio al compositore altamurano Saverio Mercadante. Il concerto è stato presentato e condotto da Fabio Lara.







Chiara Taigi ha voluto portare un programma decisamente pieno di significati cantando “Ave Maria” di Franz Schubert, in seguito “Qual Giglio Candido" dall'Oratorio Quaresimale "Le sette ultime parole di nostro Signore" di Saverio Mercadante con arrangiamento orchestrale di Fabio Lara, "Dolce Sentire" ispirato da Fratello Sole e Sorella Luna di S. Francesco di Riz Ortolani, il "Salve Maria" di Saverio Mercadante e "Ave Maria" di Vavilov-Caccini.





Alla fine del concerto si era manifestato momento davvero suggestivo e solenne, nel quale Don Angelo Cianciotta nei saluti di rito ha sentito la necessità, anche a nome della comunità, di richiedere un ulteriore bis con il “Salve Maria” di Saverio Mercadante. Con tale brano la celebrazione si è conclusa con una prolungata ed accorata standing ovation per Chiara Taigi.







Chiara Taigi in chiusura del concerto ha ricevuto a sorpresa da parte dell'Associazione CulturaIdentità una targa come Attestato di Merito con la seguente motivazione: “Attestato di Merito conferito a Chiara Taigi, formidabile interprete della musica e delle opere del compositore Saverio Mercadante”.







Il concerto è stato dedicato alla Sig.ra Francesca Siciliano e alla memoria di Tonino Denora della Associazione S. Maria Assunta.

L'evento è stato trasmesso da CANALE 2 TV - Altamura https://www.youtube.com/channel/UCYEV7qAP3nqyGsLGZT7i-zw in streaming e sul Digitale Terrestre Puglia 114 e Basilicata 71 www.canale2.it ed una selezione dell'evento è stata realizzata e trasmessa da Radio Altamura 1 https://ascoltareradio.com/altamura-bari/ . Si ringrazia inoltre la Rai Tg3 - Regione Puglia per lo spazio riservato alla presentazione dell'evento.

Un ringraziamento al giornalista Gianni Mercadante del Corriere Puglia e Lucania che ha curato un dettagliato e accurato articolo , con tutte le sfumature e le emozioni durante il percorso del concerto, ma a fronte del grande coinvolgimento del pubblico ha voluto farsi promotore di candidare il soprano Chiara Taigi al titolo di Ambasciatrice della musica mercadantiana nel mondo. Per approfondimenti:

Il concerto è iniziato e si è concluso con i ringraziamenti a tutta la Comunità di Altamura ma nel dettaglio si desidera ringraziare:

La grande volontà e passione culturale dei soci volontari Antonia Massaro e Carlo Moramarco dell'Associazione CulturaIdentità che ha ideato ed organizzato e promosso il concerto, la speciale accoglienza nella bellissima Cattedrale di Santa Maria Assunta da parte dell'Arcivescovo S.E.R. Mons. Giovanni Ricchiuti, la Curia della Diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti e della particolare accoglienza del parroco Don Angelo Cianciotta, la Confraternita S. Biagio di Altamura e patrocini dell’Associazione S. Maria Assunta, S.Irene, S.Giuseppe, Diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti, Associazione civica Saverio Mercadante, Club per l’Unesco ed il Sindaco di Altamura Dott.ssa Rosa Melodia.

Una menzione come promotori e sostenitori dell'evento : COBAR Costruzioni Barozzi, SIMONE Impresa Edile, TecnoMulipast, Magna Grecia Hotel Village, BCC Alta Murgia Credito Cooperativo Italiano, l’archetipo Prodotti Da Agricoltura Sinergica, PASI GROUP Società Immobiliare di Costruzioni, Hotel S. Nicola, Locanda San Nicola, Associazione ANPANA, Euroneon.

Si ringrazia per il sostegno anche il Dott. Vito Barozzi in qualità di gestore del Teatro Mercadante, RAI Tg3 Puglia per il servizio di presentazione del concerto, Canale 2 TV - Altamura nella persona di Arturo Castoro, Radio Altamura 1 nella persona di Floriana e Giuseppe Maffei e Vito Giordano, Altamuralife online nella persona di Onofrio Bruno e tutte le testate giornalistiche presenti.

Un particolare ringraziamento alla Disc-Cord Service come Service Audio e Luci nella persona di Nino Savino e Dante per aver realizzato il suggestivo scenario naturale e nel aver ottenuto un realistico effetto acustico.

Chiara Taigi aveva dichiarato prima del concerto: "La Musica unita alla Spiritualità ed alla Cultura, sono valori irrinunciabili che toccano le corde del cuore ed aprono un nuovo cammino di Speranza".

Questa premessa si è trasformata in realtà. Grazie Altamura.





