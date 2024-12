Dal 20 dicembre sui principali digital stores e nelle radio.

Il progetto Natavia, nato nel febbraio 2024 dall'idea visionaria di Nik Zechender e dalla voce intensa di Ramanty (Martina de Filippo), presenta il suo nuovo singolo “Sfumature”. Disponibile dal 20 dicembre su tutte le piattaforme digitali e in promozione nazionale nelle radio, il brano segna un ulteriore passo avanti per il duo, che si contraddistingue per la fusione originale di sonorità Indie Pop elettroniche con la lingua napoletana.

https://open.spotify.com/intl-it/artist/6Ynsmn5u4HHOU0zWKNJhnx?si=c8zcFOx4SuedzTNuDDwAKw

“Sfumature” è una canzone che parla di emozioni autentiche, catturate attraverso un'intensa empatia tra sguardi, parole e abbracci. Il brano è nato in una mattina all'alba, mentre il sorgere lento del sole ispirava la riflessione sul potere dei sentimenti puri di illuminare, nel tempo, la complessità della quotidianità. Attraverso un testo poetico e melodie ipnotiche, il pezzo mette in luce l'importanza del contatto vero tra emozioni, silenzi e parole non dette, che sembrano ormai distanti dal mondo contemporaneo.

https://youtu.be/2pVeWbdPUUU

Il progetto Natavia vanta la partecipazione di Ivan Russo, producer e sound engineer di fam, che vanta un doppio singolo di diamante. Grazie alla sua guida, il duo ha affinato la sua visione musicale, raggiungendo un equilibrio perfetto tra tecnologia e tradizione. Dopo il successo del primo singolo “Orbita” pubblicato a giugno 2024, “Sfumature” rappresenta un nuovo capitolo di evoluzione sonora, proponendo un viaggio evocativo e profondamente umano. Natavia si distingue infatti per una proposta artistica unica, che unisce l'originalità della lingua napoletana con atmosfere contemporanee.

Instagram: https://www.instagram.com/natavia.project/

TikTok: https://www.tiktok.com/@nataviaproject?_t=8s4QrtpzdaQ&_r=1

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61560067661576