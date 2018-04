In Italia si spende più per l'azzardo che per cinema, stadio e teatro

In Italia si spende più per il gioco d'azzardo on line che per andare allo stadio, o a teatro o al cinema.

Nel 2017 infatti gli italiani hanno perso nelle giocate alle slot machine o con le scommesse sportive sul web 1,38 miliardi di euro. Per il cinema hanno invece speso 634 milioni di euro, per il teatro 396 milioni di euro e per vedere dal vivo una partita di calcio 315 milioni di euro.

È quanto emerge dal Rapporto sul gioco on line del Politecnico di Milano, presentato oggi.

Il gioco d'azzardo on line attira anche più di altre forme di intrattenimento on line, come i media digitali (per esempio musiche o altri giochi) che nel 2017 hanno fatturato 0,3 miliardi di euro. Sono 2,2 milioni gli italiani che hanno effettuato almeno una giocata.