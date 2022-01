L’Azienda PATEA presenta l’AMARO CARDUS, IL PRIMO AMARO 100% MADE IN BRANCALEONE. Realizzato dall’infusione di Cardo Selvatico, Mirtillo e Bergamotto di Reggio Calabria e imbottigliato presso i nostro stabilimenti. L’AMARO CARDUS è particolarmente apprezzato per il gusto autentico e per il forte potere digestivo.



L’Azienda Patea nasce nel 2007, dopo un ventennio di esperienza nel settore ortofrutticolo, si è specializzata nel tempo nella lavorazione e commercializzazione degli agrumi con particolare riferimento al Bergamotto di Reggio Calabria; una realtà che segue le orme di un’attività a conduzione familiare, giunta alla seconda generazione è presente sui mercati nazionali e internazionali grazie a solide qualità imprenditoriali e gestionali, ma soprattutto a un profondo amore per l’antica cultura Bergamotticola reggina.

Dalla passione per il proprio territorio e dalla volontà di valorizzare le risorse che hanno fatto la storia, l’Azienda Patea presenta il primo amaro della linea PRODUCT OF PATEA.





AMARO CARDUS: LE CARATTERISTICHE

Un sapore deciso, aromatico e persistente, ottenuto secondo i più tradizionali metodi di produzione, con 40 giorni di infusione nei tini di acciaio e post riduzione alcolica a 28%. I processi di macerazione dei tre ingredienti base attivano l’estrazione delle componenti amare, grazie alle quali il prodotto finale permette l’attività digestiva. Il colore è un classico marrone, con sfumature di sapori che rendono la degustazione un atipico viaggio nel profondo sud Italia. (ADV 28%)

Cardo selvatico, Mirtillo e Bergamotto di Reggio Calabria.

Il Cardo selvatico (Cynara cardunculus) porta con sé leggende mitologiche e credenze religiose, una pianta selvatica, dal sapore intenso e dalle molteplici proprietà benefiche e curative. Diffuso nei territori dell’Italia centro-meridionale, in Calabria è diventata ormai una pianta tipica, con largo consumo sia delle foglie che dei piccoli fiori che produce.

Il Mirtillo è una pianta tipica calabrese, da qualche anno, nella parte ionica reggina sono stati creati numerosi impianti di coltivazioni di questo frutto dalle innumerevoli proprietà curative. La scelta di utilizzarlo nei componenti principali è dettata dalla volontà di sostenere le nuove produzioni locali e della proprietà benefica del frutto.

Gli ingredienti di questo amaro innovativo sono: “ acqua, Alcole, Zucchero, infuso cardo selvatico, bergamotto di Reggio Calabria, Mirtillo, Aromi Naturali, colorante: caramello.

L’Amaro Cardus è prodotto ed imbottigliato dall’azienda agricola Patea, Brancaleone in Provincia di Reggio Calabria con materie prime, rigorosamente calabresi. Ottimo digestivo da gustare freddo o ghiacciato.