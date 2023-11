Tornate alla ribalta le precarie condizioni dell’ospedale “Fogliani”, presidio, che serve un vasto comprensorio fino alle porte del capoluogo peloritano.

Dalle notizie circolanti in città sembra che esso sia oggetto di ulteriori tagli al personale sanitario, già carente per il 25% dei posti nonché della chiusura di importanti reparti, quali la neonatologia ed ostetricia. Su siffatta situazione è intervenuto il presidente del circolo cittadino del P.D. Ing. Gioacchino Abbriano con una dichiarazione ed un appello:

“Recenti notizie di stampa hanno riportato all’attenzione di politici altrimenti disattenti le gravi carenze dell’Ospedale e in generale della sanità pubblica, più volte denunciate dal Partito Democratico. I tagli degli ultimi anni, i trasferimenti, i disservizi hanno impoverito la risposta pubblica al bisogno di salute della popolazione di Milazzo e del suo comprensorio. Non sono più tollerabili attese di ore nel Pronto Soccorso o rinvii di mesi, molti mesi, per prestazioni assolutamente urgenti.

Si tratta spesso della vita di una persona. Alle gravi inadempienze di una classe dirigente locale incapace a suggerire e pretendere soluzioni, perché asservita al “potente” di turno, occorre rispondere con precise assunzioni di responsabilità: ciascuno faccia la propria parte nella chiarezza dei ruoli e delle funzioni.

Il Partito Democratico chiede con forza una convocazione urgente del Consiglio Comunale, in seduta aperta a tutti, con la presenza dell’Assessore, il Commissario ASP e la Commissione Sanità dell’Assemblea Regionale con la particolare presenza dei componenti referenti politici dell’attuale Amministrazione e della maggioranza consiliare, perché si ponga fine a questo indecente scarico delle responsabilità e si dica, una volta per tutte, quale destino è riservato all’Ospedale di Milazzo e quali misure si intendono adottare per adeguare la risposta della sanità pubblica alle esigenze vitali dei nostri concittadini”.