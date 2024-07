“Grazie a chi ha deciso di assegnarmi questo premio che io dedico ai nostri lavoratori e lavoratrici che in questo momento stanno lavorando con senso di responsabilità e massima trasparenza”. Queste le parole di ringraziamento di Luca Dal Fabbro premiato come “Top Manager” nel settore dei Servizi Pubblici Locali durante il workshop “Le utilities nell’era della Generative AI: ottimizzazione, competitività e gestione degli asset”, promosso da Agici-Accenture.



La soddisfazione di Luca Dal Fabbro

Il riconoscimento, noto anche come “Manager Utilities - Andrea Gilardoni”, riconosce la capacità di leadership del Presidente del Gruppo Iren nel conseguire risultati industriali significativi, ponendo l’accento sulle sfide e le opportunità che caratterizzano il panorama delle utilities moderne. “Ci tengo a ribadire che le multiutility hanno un ruolo essenziale in questo Paese ed è bene ricordarlo – ha rimarcato Luca Dal Fabbro – Noi abbiamo inaugurato il più grande impianto italiano di riciclo della plastica e molti investimenti sul territorio sono rivolti a parlare di sostenibilità. A volte ci dimentichiamo quanto sia importante parlare di territorio e di ambiente”.



Luca Dal Fabbro: Iren e la leadership sostenibile



Sotto la guida di Luca Dal Fabbro, Iren ha fatto passi da gigante verso i suoi obiettivi di sostenibilità. Più del 70% degli investimenti del Piano Industriale, equivalenti a circa 5,8 miliardi di euro, è destinato a progetti volti a contribuire alla transizione ecologica. In particolare, questi investimenti sostengono la trasformazione verso città resilienti, la transizione energetica, l’economia circolare, finalizzata al recupero di materiali e fonti energetiche, e la gestione sostenibile delle risorse idriche attraverso la riduzione delle perdite di rete. Secondo il Bilancio di sostenibilità, nel 2023 l’azienda ha ridotto le emissioni di CO2 del 31% rispetto al 2017 e ha incrementato la produzione di energia da fonti rinnovabili, che ora rappresentano il 58% del totale. Inoltre, sono stati realizzati significativi investimenti nelle infrastrutture idriche, che hanno portato a una riduzione delle perdite nella rete idrica del 12% e a un aumento della capacità di trattamento e recupero dei rifiuti. Il riconoscimento come “Top Manager” è dunque non solo un tributo alla leadership di Luca Dal Fabbro, ma anche un riconoscimento del profondo impegno di Iren nel promuovere la sostenibilità e l’innovazione nel settore dei servizi pubblici locali.