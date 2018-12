"IN PUNTA DI PIEDI", ecco il grande show di PACIULLO

Paciullo, che sentiamo con la sua potente voce ogni giorno su Radio Crik Crok, insieme a Danilo Brugia, ormai coppia radiofonica collaudata, dimostra ancora una volta di essere un'artista ecclettico, che sperimenta e spazia da una espressione artistica all'altra. Questa volta, infatti si diletta nell’arte oratoria del monologo e dello Stand-Up. Diventa uno show-man vero e proprio in un format con prospettive televisive, con degli ospiti intramezzati da canzoni, monologhi, satira, sociale e costume. " IN PUNTA DI PIEDI" che vede protagonista Paciullo è uno spettacolo scritto insieme a Stefano Fabrizi con regia dello stesso Stefano Fabrizi, con Laura Bonato e Marco e Mattia. La scenografia curata da Ferruccio Caridi. Paciullo mette in risalto i vizi degli esseri umani attraverso una comicità pungente, mai volgare. Insomma, attraverso la comicità si è cercato di realizzare un manifesto che rispecchi la società di oggi e la variegata umanità tra alti e bassi. Lo spettacolo verrà fatto in beneficenza il 21 ore 21.00 per Saletta ( fraz. Amatrice ), ci saranno Giada Nobile e Valentina Shanti; il 22 ore 16.30 per le Onlus tra cui Vivere la Gioia, il 23 ore 17.30. Assolutamente degli appuntamenti da non perdere con la grande comicità di Paciullo, dove l'arte è di casa.