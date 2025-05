"Una nuova avventura", così Andrea Pimpini definisce l'inizio del suo percorso di studi nel master in international integrated resort management presso l'Università di Macao (Cina).

Andrea, nel 2024, verso la fine del corso di laurea triennale in economia e management presso l'Università di Chieti-Pescara, aveva già studiato come exchange student (con borsa di studio) presso l'Università di Macao, facoltà di business administration (con triple crown accreditation rilasciata a poche università al mondo).

Ad Agosto, Andrea inizierà a studiare questa volta come studente full time presso l'Università di Macao. Uno dei corsi più importanti offerti dall'istituto. Non dimentichiamoci, infatti, che Macao (grazie ai suoi resort come MGM, Galaxy, The Venetian, ecc.) produce guadagni superiori a quelli di Las Vegas.

Felicissimo di iniziare una nuova avventura. Dopo la triennale sono tornato qui, cambiando residenza, per motivi di lavoro. Ora è tempo di tornare a studiare ma sempre restando qui.