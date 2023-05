Stretti, stretti nell'estasi d'amor

L'ucraino sa amar così

Bocca a bocca la notte e il dì

Come poter commentare diversamente l'appassionato abbraccio (riportato nell'immagine in alto) con cui Zelensky e il premier britannico Sunak hanno celebrato l'incontro di questa mattina, l'ultimo del tour in Europa del presidente ucraino, iniziato a Roma e poi proseguito a Berlino e Parigi.

Ma Zelensky non poteva non esser felice.

"Durante le recenti visite del Presidente Volodymyr Zelenskyy in Italia, Germania, Francia e Regno Unito, sono stati raggiunti importanti accordi sul sostegno alla difesa del nostro Paese".

Lo ha detto ai media il capo dello Stato ucraino a seguito delle trattative con il primo ministro del Regno Unito Rishi Sunak. Volodymyr Zelenskyy ha fatto presente che la priorità delle sue visite nelle capitali europee era quella di fornire quanto fosse necessario alle forze armate ucraine impegnate al fronte per liberare i territori occupati.

"Sono estremamente soddisfatto dei nostri risultati e degli accordi raggiunti. E sono molto grato a Rishi. È stato un buon incontro con Giorgia, con Olaf, Emmanuel e oggi nel Regno Unito. Pacchetti di difesa davvero importanti e potenti. Questi sono gli accordi", ha dichiarato Zelenky.

Secondo quanto ha riferito, i colloqui si sono concentrati anche sui preparativi per il vertice del G7 che si terrà questa settimana a Hiroshima, in Giappone.

"La posizione di ciascuno di questi paesi è molto importante ed è importante che questa posizione sia univoca", ha osservato Volodymyr Zelenskyy.

Il Capo dello Stato ha sottolineato che i negoziati hanno riguardato anche la fornitura di aerei da combattimento in Ucraina e la preparazione del vertice Nato di Vilnius.