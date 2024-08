Il 6 e il 7 settembre, il Teatro Ellenistico-Romano di Sarno apre il sipario a due EVENTI UNICI, targati Il Demiurgo e Nassau, "Storie di re" e "Ulisse".

Risalente al I secolo a.C., la struttura del Teatro, modificata durante l’età augustea con la costruzione di un proscenio in muratura. Negli anni Sessanta, le operazioni di scavo, hanno portato alla luce la parte rimanente della cavea, con i sedili della proedria in blocchi di tufo.

"Storie di re", giorno 6, ore 20.30 è un viaggio nella storia dei re cantati da Shakespeare: l'Enrico V, l'Enrico VI e il Riccardo III condensati in un'unica interpretazione in cui i versi e le parole del bardo scandiscono e raccontano la guerra delle due rose che insanguinò l'intera Inghilterra cambiando le sorti d'Europa per sempre.

Un universo macabro e passionale, ricco di sangue e intrighi, d'amore proibito e perduto, di potere e di tradimento. Di e con Franco Nappi, musiche di AnnaMaria Bozza.

Il giorno 07/09 alle ore 20.30, vedrà in scena Ulisse, il più umano degli eroi cantati da Omero: metafora dell’aspirazione all’infinito e della tensione verso la mediocrità che animano e polarizzano l’operato di ciascuno tra noi. Ulisse è genio, curiosità, aspirazione di grandezza. Ma è anche tradimento, opportunismo, ambizione cupa e cieca.

Viaggiare nell’anima del re di Itaca è come viaggiare dentro noi stessi, al cospetto con le ossessioni reali e le grandezze vagheggiate che albergano nell’anima di tutti e ciascuno.



Scritto e diretto da Francescoantonio Nappi.

In scena Franco Nappi accompagnato dalle suggestioni sonore di Annamaria Bozza.

Drammaturgia: Franco Nappi

Regia: Franco Nappi



Per info e prenotazioni si può contattare il numero 3514833449 o il sito www.ildemiurgo.it