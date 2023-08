ROMA – (Ernesto Genoni) - Negli ultimi tempi l'idrogeno è tornato a rappresentare, dopo tanto tempo, un'alternativa credibile nel panorama della mobilità sostenibile - confermano studi di settore. Addirittura le previsioni indicano il 2025 come l'anno in cui auto a Idrogeno ed elettrico tradizionale raggiungeranno un effettivo pareggio. Le auto a Idrogeno sono veicoli ZEV, cioè ad emissione zero per quanto riguarda l’inquinamento. Infatti, come prodotto della trasformazione per la trazione del motore in effetti producono solo acqua. Le motorizzazioni ad idrogeno, poi se utilizzate anche per gli aerei di linea, sarebbero veramente la manna caduta dal cielo in termini di difesa dall’ inquinamento atmosferico, visto l’abnorme, inimmaginabile sviluppo dei flussi aerei degli ultimi tempi. Ed è quasi impensabile credere nell’utilizzo di motori elettrici per aerei di linea, visto l’enorme peso degli accumulatori occorrenti nel sistema vettoriale.

Osservando, al momento, quanto accade nel mondo della mobilità sostenibile, sembrerebbe che l'idrogeno non possa avere la stessa velocità di utilizzo dell'elettrico. Ma con i sistemi di sviluppo di produzione, - così gli esperti di settore - che inevitabilmente si innescano nei processi industriali, le auto ad idrogeno, in un futuro non troppo lontano sicuramente potranno occupare una fetta di mercato di una forte rilevanza.

I segni ci sono, sono evidenti, e sono anche considerevoli. La Toyota “Mirai” (futuro in giapponese) segmento alto, ad oggi al costo di circa sessantamila euro, chiavi in mano, una tra le prime auto a idrogeno in commercio già dieci anni fa circa, oggi ha più richieste di quanto la capacità produttiva della casa automobilistica giapponese possa soddisfare, a dimostrazione del fatto che in altre zone della terra l'idrogeno è una tecnologia meno difficoltosa.

Così come è accaduto con le auto elettriche, ripetiamo, una volta innescato il meccanismo che aumenterà i volumi di vendita si arriverà ad avere una serie di benefici industriali che si ripercuoteranno sull'abbassamento dei costi per i clienti finali.

L’Idrogeno, è un gas, che può essere prodotto attraverso diversi processi. Tra questi lo Steam Reforming che è un processo che produce idrogeno a partire dal metano. - O per Elettrolisi, un processo che usa energia elettrica e acqua per produrre idrogeno e ossigeno. – Per Termolisi, un processo che usa il calore per scindere l'acqua in idrogeno e ossigeno. - Per Produzione biologica, un processo che sfrutta microrganismi, alghe, bioreattori per produrre idrogeno.- O per Processi termochimici, processi che usano reazioni chimiche tra vari elementi per produrre idrogeno.

Il costo dell'idrogeno per autotrazione - a titolo di pura cronaca - dipende dal prezzo di vendita e dalle tasse applicate. In generale, un pieno di idrogeno per auto è paragonabile a quello di un veicolo diesel. Per percorrere 100 km, un'auto a idrogeno consuma circa 1 kg di idrogeno, che costa circa 13 euro al kg.