"A Voice For Women" Dj Claudio Ciccone Bros. il 3 ottobre a Napoli in supporto di un grande evento Benefico

VENERDI’ 3 OTTOBRE ALLE 21

AL JEMMING IDRO PANORAMIC EXCLUSIVE CLUB DI NAPOLI

A VOICE FOR WOMEN

GRANDE EVENTO D’ARTE BENEFICO

IN DIFESA DELLE DONNE E DELLA DIFFERENZA DI GENERE

I FONDI RACCOLTI SARANNO DEVOLUTI ALLA CASA DI TONIA

Venerdì 3 ottobre alle ore 21.00 arriva a Napoli,città femmina per eccellenza,

“A Voice for Women” un evento per dar voce a chi ancora troppo spesso non ne ha ed al contempo per gridare forte il proprio sdegno verso la violenza contro le donne e, più in generale, verso la differenza di genere. Perché AGIRE si può e si deve.

Ad organizzarlo Performig Arts Plus di cui è event manager Cettina Celati, Art Director della serata, l’associazione Merqurio e l’associazione Assodifesa rappresentata da Carla Calce, che si è occupata di coordinare l’incontro e la cooperazione tra il mondo della politica e quello delle associazioni.

Tra queste ultime: la Fondazione Adastra, l’associazione Dacia Partenope, l’associazioneNova Italia, il magazine Motor & Fashion, l’Associazione CST Academy e Cav. di Malta OSJ.

Partner dell’iniziativa: Assodifesa, Pintus Team e Dam. Patrocini del Comune di Napoli, della Provincia e della Regione Campania.Parteciperanno esponenti della Commissione Pari Opportunità e dell’Ordine degli Avvocati del Consiglio di Nola.

Interverranno: Luisa Bossa, parlamentare che si batte contro la criminalità a favore della cultura, la Teresa Potenza, esponente di Casa delle Donne, Gianluca Daniele, Segretario Cgil Napoli ,Michela Rostan, parlamentare protagonista di lotte a favore della legalità ed in difesa dell’ambiente, e Francesca Beneduce, Presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Campania.

Ospite d’onore Francisco Gnisci Bruno, Premio Nobel per la Pace nel 1985.

“La pace è la poesia della convivenza umana, e tutti dobbiamo cercare di essere poeti”. Questo il pensiero del professor Gnisci Bruno, che costituisce il presupposto della serata.

Location lo splendido scenario del Jemming Idro Panoramic Exclusive Club di Napoli, in via Serbatoio allo Scudillo, 10.

A unire i loro sforzi, in nome di un comune obiettivo, gli universi della politica e delle associazioni, in particolare le Onlus che lottano contro la violenza di genere e promuovono la valorizzazione del ruolo della donna nella nostra società

Un evento benefico per dire “No alla violenza… Sì all’amore” che mira a sostenere le donne nel loro cammino di presa di consapevolezza e piena e libera espressione di sé.

Varie voci unite a formarne una sola per intonare un canto d’amore.

Lo strumento scelto è l’arte nei suoi multiformi linguaggi ed espressioni.

Infatti A Voice for Women, importante evento artistico e socio-culturale, ha l’obiettivo di raccogliere fondi (attraverso la vendita delle opere in mostra e quota parte del contributo di partecipazione) a favore della Casa di Tonia,centro d’accoglienza nato per volontà del Cardinale Crescenzio Sepe (attraverso la Fondazione “In Difesa della Vita”) che ospita le donne incinte abbandonate e le ragazze madri in difficoltà e senza un posto dove vivere.

La serata oltre al momento culinario con una cena – buffet ed un calice di vino (o un drink a scelta) ha il suo momento nevralgico nell’asta di beneficenza con la vendita delle opere in mostra donate per l’occasione dagli artisti partecipanti al progetto espositivo “Women Icons” che vede protagonisti ancora una volta i vari volti delle donne. I vari volti della diversità, infatti, costituiscono un arricchimento per l’anima e per la società, ma esiste chi, mosso dalla paura del confronto, questa differenza non è capace di guardarla con occhi limpidi e cerca quindi di cancellarla.

Se non ci si oppone alla violenza con tutti gli strumenti a disposizione se ne diventa complici.

Oscar Wilde diceva “Il mondo è lo stesso per tutti noi e bene e male, peccato e innocenza, lo attraversano tenendosi per mano. Chiudere gli occhi di fronte a metà della vita per vivere in tranquillità è come accecarsi per poter camminare con maggior sicurezza in una landa disseminata di burroni e precipizi. Ed aggiungeva “Date alle donne occasioni adeguate ed esse possono fare tutto”.



IL PROGRAMMA DELLA SERATA

SEZIONE PERFORMANCE

Il Corto Teatrale Bang Bang, prodotto da Industria Indipendente e vincitore del premio Angrisani 2013. Il corto teatrale, interpretato da Rossella Celati, solleva il velo sui ricordi vivi e le emozioni di una storia d amore e di violenza domestica… L’omertà di chi sa ma resta indifferente ed il conflitto interiore tra l’amore e la rabbia



MUSICA

SoulMates. Live Roberta Nasti feat Luigi Di Nuzio

Roberta Nasti – voce, Gino Giovannelli – piano e voce, Vincenzo Lamagna – basso, Salvatore Rainone –batteria, Luigi di Nuzio – sax & ewi.

Vinyl Dj Set con Sima (Atal)

Exclusive Set By Dj Claudio Ciccone Bros.

che non e' nuovo a queste iniziative, ha tra l'altro recentemente partecipato al Grande successo per lo spettacolo di beneficienza “Semplice Lucio”omaggio a Lucio Dalla e Lucio Battisti all’Auditorium Parco della Musica in Roma. L’evento, per sensibilizzare sul delicato problema del cyberbullismo, si è svolto alla Sala Santa Cecilia, folta di un numeroso pubblico e parte del ricavato e' stato devoluto all’Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari (INRC)





DANZA

Flamenco Experience con Ilaria Gentile e Mariachiara Gaudino

AREA ESPOSITIVA SEZIONE PITTURA WOMEN ICONS: il progetto documenta il percorso, attraverso 15 tele da 1 metro x 1 metro, di icone femminili di calibro internazionale, che nel corso degli anni si sono distinte nel campo della medicina, scienza, arte, musica e sport.



IN MOSTRA

Angelo Accardo, Mario Sepe , Enza Voglio , Nunzio Meo, Jeannine Gerard, Maria De Santis, Agnese Masucci, Giuseppe Tuzzi, Maria D’Anna, Antonio Ingenito, Silvia Iulucci, Nicholas Tolosa, Giuliano Chierchio, Adriana Mallaro.

Videoproiezioni a cura di Salvatore Consales



SEZIONE FOTOGRAFIA

La mostra “Sì all’Amore… No alla Violenza” di Salvo Consales



SEZIONE SCULTURA

In mostra Antonio Esposito e performance di Domenico Sepe

Installazione “Amore inviolato” della Commissione per le Pari Opportunità



BODY PAINTING “LOVE IS NOT VIOLENCE”

ad opera di Agnese Masucci

Modelle: Serena De Simone e Valentina Cerbone

Fotografo ufficiale della serata: Pasquale Cerza

Graphic Designer: Mario Sepe



QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Contributo di 20 euro in prevendita e 25 euro alla porta (all inclusive cena a buffet e bevande)