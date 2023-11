Nell’ambito degli eventi promossi in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’Associazione culturale La Fenice ed il Gruppo Leon’esse, con il Patrocinio del Comune di Leonessa, della Pro Loco di Leonessa e della Parrocchia San Giuseppe da Leonessa, hanno l’onore di ospitare il Concerto della Fanfara della Polizia di Stato. Composta da circa 50 elementi e attualmente diretta dal Maestro Massimiliano Profili, la Fanfara della Polizia di Stato ha l’obiettivo di proseguire l’opera di promozione e diffusione dei valori della legalità attraverso la cultura musicale.

Il complesso partecipa, infatti, non solo alle cerimonie della Polizia di Stato, come i giuramenti degli allievi agenti presso le Scuole di Polizia, ma anche a eventi culturali e a scopo benefico, di rilievo nazionale ed internazionale. In questi anni le note della Fanfara sono risuonate anche all’estero e negli splendidi scenari delle piazze e dei teatri di tantissime città italiane. L’appuntamento è quindi per il 25 novembre dalle ore 18,30 nella splendida cornice della Chiesa di San Francesco, con ingresso libero.