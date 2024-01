Nel corso dell'ultimo fine settimana, centinaia di migliaia di persone hanno invaso le strade di numerose città tedesche, in quella che è diventata la seconda settimana di proteste nazionali contro il partito di estrema destra Alternativa per la Germania (AfD - Alternative für Deutschland). Le manifestazioni hanno preso slancio dopo che il sito Correctiv ha riferito di un incontro di estremisti di destra a Potsdam, di cui AfD era parte, dove sono state discusse politiche migratorie che includono deportazioni di massa di stranieri.

AfD ha negato che i piani di migrazione riportati facciano parte dei programmi del partito. Domenica, si sono tenute manifestazioni a Berlino, Monaco e Colonia, così come nelle roccaforti del voto dell'AfD nell'est della Germania, come Lipsia e Dresda, con una partecipazione in molti luoghi molto superiore alle aspettative. Gli organizzatori a Monaco hanno terminato la manifestazione in anticipo a causa del sovraffollamento con circa 100.000 partecipanti, secondo la polizia.

Molti manifestanti a Monaco hanno esposto cartelli contro l'estremismo di destra e l'espulsione di stranieri di etnia non-europea su cui era scritto: Remigrate in ginocchio, Impariamo dalla storia invece di ripeterla, Nessuna tolleranza per l'intolleranza, AfD - un incubo per la Germania...

Gli organizzatori delle proteste hanno dichiarato che hanno partecipato 200.000 persone. All'inizio dell'evento a Berlino, c'erano 30.000 persone e il numero era in aumento, ha riferito la polizia.

Anche diverse decine di migliaia di persone domenica sono scese in strada a Colonia e Brema. Gli organizzatori dell'evento hanno stimato che circa 300.000 persone hanno manifestato in tutto il paese.

L'AfD ha rifiutato di commentare le dimostrazioni.

Il vice cancelliere tedesco Robert Habeck ha detto a un giornale locale che vedeva le dimostrazioni come un segno incoraggiante per la democrazia.

Alternative für Deutschland, nel Parlamento europeo fa parte del gruppo Identità e Democrazia insieme al Rassemblement National di Marine Le Pen e alla Lega di Matteo Salvini.