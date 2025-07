Ciao, sono l'Antibiotico, e sì, sono qui per salvarti... quasi sempre! Mi trovi lì, nella tua farmacia di fiducia, in scatole fin troppo colorate che a volte mi fanno sembrare una caramella. E, diciamocelo, spesso mi si acquista con troppa facilità. Basta un mal di gola o un banale raffreddore e via, eccomi qui, senza troppe domande.

La mia storia è affascinante, un vero miracolo della medicina moderna che ha cambiato il mondo. Eppure, sembra che oggi molti abbiano dimenticato la mia vera importanza. Vengo passato di mano in mano, come fossi una semplice soluzione rapida, un "rimedio" per ogni piccolo fastidio.

Ma attenzione: se un giorno, a causa di questo uso improprio, dovessi dimenticare la mia funzione, e io non potessi più aiutarti come un tempo... beh, allora forse ti ricorderai quanto sono stato fondamentale. Sono una delle molecole più importanti per la tua salute, e non sono qui per caso.