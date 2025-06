Los Angeles è tornata al centro della tempesta politica e sociale americana, dopo una serie di operazioni condotte dall'Immigration and Customs Enforcement (ICE) che hanno scatenato un'ondata di proteste in città. Secondo quanto riportato dalla polizia di Los Angeles in un post su X, "diverse persone sono state fermate per non essersi disperse nonostante i ripetuti avvertimenti", senza però fornire ulteriori dettagli o confermare il numero di arresti.

Le proteste sono esplose venerdì sera, in risposta a una serie di raid che hanno portato alla "cattura" (di questo si tratta considerando le modalità di esecuzione) di almeno 44 persone per "presunte" violazioni delle leggi sull'immigrazione. Le operazioni sono avvenute in vari punti della città, con veicoli anonimi e furgoni carichi di agenti federali in uniforme che hanno pattugliato le strade, in particolare nei pressi dei negozi Home Depot. In questi luoghi sono stati presi di mira venditori ambulanti e lavoratori giornalieri, secondo quanto riferito da Angelica Salas, direttrice esecutiva di CHIRLA (Coalition for Humane Immigrant Rights), organizzazione per la tutela dei diritti degli immigrati.

Salas ha anche denunciato il fatto che agli avvocati non è stato consentito di contattare le persone arrestate, definendo la situazione "molto preoccupante". Il Dipartimento per la sicurezza interna (DHS) ha stimato la presenza di circa 1.000 manifestanti durante le proteste.

Uno dei manifestanti, Ron Gochez, 44 anni, ha dichiarato a Reuters: "Ora sanno che non possono andare in nessun posto del Paese dove si trova la nostra gente e cercare di rapire i nostri lavoratori, la nostra gente: non possono farlo senza una resistenza organizzata e feroce".

La reazione dei politici locali non si è fatta attendere. La sindaca di Los Angeles, Karen Bass, ha espresso la propria indignazione per i raid: "Queste tattiche seminano il terrore nelle nostre comunità e violano i principi fondamentali della sicurezza nella nostra città. Non lo tollereremo".

Le operazioni dell'ICE fanno parte di una più ampia offensiva dell'amministrazione Trump, che ha promesso di espellere un numero record di persone senza documenti e di rafforzare il controllo al confine con il Messico. La Casa Bianca ha fissato l'obiettivo per l'ICE di 3.000 arresti al giorno. Tuttavia, tale direttiva ha finito per colpire anche individui in possesso di documenti validi, compresi residenti permanenti, generando un'ondata di cause legali e malcontento diffuso.

In un clima già teso, la mancanza di trasparenza da parte delle autorità e la brutalità percepita delle operazioni federali rischiano di infiammare ulteriormente il dibattito nazionale sull'immigrazione.

Per molti, ciò che sta avvenendo a Los Angeles è solo l'ennesimo esempio di una politica di repressione cieca e sorda alle necessità di chi è debole, di chi ha bisogno, di chi è in difficoltà... tipico dei regimi dittatoriali fascisti. Questo è ciò che è l'America di Trump.





Crediti immagine: wsws.org - Residents denounce immigration Gestapo outside Home Depot in Paramount, California, June 7, 2025