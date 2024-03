Nel 2023 è ricorso il 75° Anniversario dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia (ANAOAI) e l’Associazione ha ritenuto prioritario dare a questo evento un valore profondo, strutturandolo in modo coerente a quella che è la storia dell’Associazione, i suoi fini e i suoi valori.

Il Consiglio Direttivo Nazionale ha ritenuto opportuno organizzare non un singolo evento ma una serie di progetti capaci di coinvolgere un pubblico ampio ed eterogeneo, promuovere lo sport e trasmettere in tutto il territorio Nazionale i valori fondanti della maglia Azzurra. Uno di questi progetti è una mostra fotografica itinerante anche in considerazione del fatto che la fotografia è l’espressione creativa che meglio descrive la passione e l’emozione del gesto atletico.

SELEZIONATI I NOMI DEI 40 FINALISTI PER IL CONCORSO FOTOGRAFICO “TUTTE LE SFUMATURE DELL’AZZURRO”.

ECCO I NOMI DEI 40 FINALISTI SELEZIONATI:

Busi Giulio

Adriano Boscato

Diego Montano

Edoardo Papa

Andrea Masini

Alessandro Carbonara

Martina Orsini

Monica Heitmann

Massimo Zanzani

Marilena De Angelis

Giorgio Scala

Virginia Salzedo

Agnese Denti

Monica Audoglio

Marianna Mazzon

Giuseppe Bortolan

Lauro Bassani

Dario Agrati

Diana Oros

Stefano Anedda Endrich

Augusto BIZZI

Vittoria Olivieri

Alex Premoli (con la foto di Leonardo Barozzi ex portiere della nazionale di Hockey su Pista)

Nando Marzano

Giovanpaolo Innocenti

Alessio Marini

MUZZATTI DAVIDE

Arianna Masciocco

Marco Massetti

Ricky Pravettoni

Alessandro De Gasperini / Alessandro Vianello

Jacopo Bertella

Emiliano Grillotti

Rossella Camellini

Giuseppina Citera

Maurizio Gabrielli

Laura Sterni

Geraldina Testa

Liliana Simeone

L’obiettivo del concorso è creare una mostra di scatti che esprimano i valori dello sport in senso lato: lo sport a disposizione dell’arte e viceversa. Promuovere lo sport e trasmettere in tutto il territorio Nazionale i valori della maglia Azzurra come LA SOLIDARIETA’, L’AMICIZIA, L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE FISICHE, PSICOLOGICHE E CULTURALI, LA VERA INTEGRAZIONE e la promozione della CULTURA non solo quella sportiva.

Le foto vengono esposte in location d’eccezione (tra cui a maggio la sede del senato della repubblica), luoghi simbolo delle nostre sezioni.

Il progetto è ideato, curato e promosso dall’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia.

Seguiranno aggiornamenti.