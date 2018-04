Gessica Notaro: i legali dell'ex che la sfregiò con l'acido vorrebbero farla tacere, ma lei non ci sta

12/04/2018 17:14 - A "Ballando con le stelle" c'è una stella che brilla più di tutte. Performance di ballo a parte, Gessica Notaro spicca per il suo coraggio. Non che non sia brava come ballerina, anzi. Sta ricevendo… (Rossella Micaletto)