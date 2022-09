In base a quanto diffuso quest'oggi dal servizio meteorologico nazionale del Regno Unito, Met Office, quella del 2022 è stata per l'Inghilterra l'estate più calda di sempre con una temperatura media nel periodo giugno - agosto di 17,1° C, superando il record fatto segnare nel 2018.

Dal 1884, quattro delle cinque estati più calde mai registrate in Inghilterra si sono avute a partire dal 2003. A luglio di quest'anno nel Regno Unito la temperatura, che ha raggiunto persino i 40° C. (a Coningsby nel Lincolnshire), ha causato il prosciugamento di fiumi, siccità, danni ai raccolti, oltre a numerosi incendi.



Il 2022, per l'Inghilterra, è stata anche la sesta estate più secca di sempre dal primo record registrato nel 1836. Nel complesso, nel Regno Unito si è avuto solo il 62% delle precipitazioni che di solito si hanno nel periodo estivo, a causa della quarta estate più calda di sempre, l'ottava per la Scozia e per il Galles, la dodicesima per l'Irlanda del Nord.



Nel 2022, la temperatura media del Regno Unito da gennaio ad agosto è stata di 10,51° C, rendendo al momento l'anno in corso molto più caldo del 2014, che aveva fatto registrare il record con 10,2° C.