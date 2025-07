Le più recenti elaborazioni del Centro Meteo Europeo parlano chiaro: siamo di fronte a una vera e propria "rottura" della stagione estiva, un evento raro per luglio e agosto. Dopo anni segnati da un'estate stabile e infuocata, soprattutto nel cuore dei mesi estivi, quest'anno il copione cambia. Non stiamo parlando della fine della stagione, che continuerà ben oltre agosto, ma di un'inversione di tendenza significativa nello schema climatico.



Cos'è cambiato?

La colpa (o il merito, a seconda dei punti di vista) è di un'irruzione di correnti oceaniche insolitamente forti, spinte dalle acque eccezionalmente calde dell'Atlantico nord-orientale, tra Francia e Isole Britanniche. Queste correnti stanno iniziando a minare la stabilità dell'anticiclone africano, portando aria più fresca e instabile verso l'Italia settentrionale e, progressivamente, anche verso il Centro-Sud.

Andrea Meloni, meteorologo esperto e fondatore di MeteoGiornale.it e TempoItalia.it, lo spiega chiaramente: “Siamo fuori dagli schemi tradizionali di fine luglio e inizio agosto”. Secondo Meloni, il pattern attuale ricorda, per certi versi, l'anomalo andamento climatico dell'estate 1995.



Cosa aspettarsi nei prossimi giorni?

La prima fase critica si sta già facendo sentire: mentre il Sud Italia e le isole maggiori sono ancora alle prese con una violenta ondata di caldo africano – con punte di 46°C in Sicilia e 42°C in Sardegna – il Nord Italia inizia a subire l'influenza delle correnti atlantiche, con temporali sempre più frequenti tra mercoledì e giovedì. Le temperature in discesa netta al Nord rappresentano il primo passo di un cambiamento che, entro venerdì, raggiungerà anche il Centro-Sud, attenuando l'afa e i picchi termici esasperati.

Sporadici temporali potranno interessare molte regioni, inclusa la Sardegna e, in misura minore, la Sicilia. Nulla di tale da rovinare le vacanze, ma abbastanza per spazzare via il caldo asfissiante che ha tormentato milioni di italiani, anche in città e zone montane.



Un'estate diversa, ma non finita

Attenzione: questo cambio di marcia non segna la fine dell'estate. Al contrario, il caldo potrebbe tornare presto. Le previsioni indicano la possibilità che nuove bolle africane risalgano dal Nord Africa, alternate però da nuove infiltrazioni oceaniche che potrebbero dare origine a improvvisi temporali anche alla fine di luglio e nei primi giorni di agosto – un'evenienza decisamente rara, visto che questo è normalmente il periodo più stabile dell'anno.



Un'occasione per respirare

Per almeno le prossime due settimane, quindi, il clima sarà più dinamico, meno stabile, soprattutto al Nord. Il caldo estremo sarà spezzato da temporali a tratti violenti, ma utili per spegnere l'afa. Anche al Centro-Sud, pur se con qualche giorno di ritardo, si registrerà una netta attenuazione del caldo, con temperature più sopportabili e un maggiore benessere climatico.

Insomma, se state per partire o siete già in vacanza, non c'è da preoccuparsi: non è in arrivo il maltempo, ma piuttosto una tregua dall'afa. E per molti, sarà un sollievo.



