Oggi voglio farti riflettere su un'idea che ha quasi 2500 anni, ma che è tornata alla ribalta grazie alla tecnologia più moderna. Avete presente quando, durante una febbre, il nostro corpo si surriscalda per combattere un'infezione? Ebbene, il padre della medicina, Ippocrate, era convinto che questa reazione naturale avesse un potere curativo immenso.

Oggi, l'ipertermia oncologica sta dimostrando che aveva ragione. Ma c'è un'ombra su questa terapia: nonostante sia non invasiva, sicura e, in alcune strutture, coperta dal nostro Servizio Sanitario Nazionale, se ne parla ancora poco o non abbastanza. Perché? C'è una spiegazione più legata alle logiche di mercato?

In questo articolo, esploriamo come questa terapia sfrutta il calore per risvegliare il nostro sistema immunitario, di fatto, opponendosi al cancro e perché è rimasta "nell'ombra" per così tanto tempo.