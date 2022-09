La maggioranza degli azionisti di Twitter ha approvano l'offerta di acquisto da 44 miliardi di dollari da parte di Elon Musk. L'ultima data utile per esprimere il loro parere sulla proposta di acquisto avanzata da Musk a suo tempo e successivamente ritirata era martedì 13 settembre.

La decisione non era certo inaspettata, visto che Musk, lo scorso aprile, si è impegnato a pagare agli azionisti di Twitter 54,20 dollari per azione, mentre la quotazione attuale si aggira intorno ai 41 dollari.

Intanto l'ex responsabile alla sicurezza, Peiter Zatko, licenziato all'inizio del 2022 per scarso rendimento è stato audito dalla commissione giustizia del Senato:

"Per 30 anni - ha dichiarato - la mia missione è stata rendere il mondo migliore e più sicuro. Sono entrato in Twitter perché credevo che con le mie capacità avrei potuto migliorare significativamente la sicurezza degli utenti negli Stati Uniti e nel mondo. Quando sono entrato ho scoperto che la società era indietro di dieci anni su alcuni aspetti essenziali della sicurezza e non stava facendo significativi progressi. Era come una bomba a orologeria"."Se le accuse sono vere, non vedo come l'amministratore delegato Parag Agrawal possa mantenere il suo incarico",

ha commentato il senatore repubblicano Chuck Grassley nel corso dell'audizione. Agrawal era stato invitato all'audizione ma ha rifiutato di prendervi parte.