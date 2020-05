Da questo lunedì è possibile sottoscrivere, fino al 21 maggio, il Btp Italia a 5 anni: un'emissione voluta dal Tesoro specificamente "alla copertura delle spese relative all'emergenza Covid-19 e dei provvedimenti per la ripresa economica dell'Italia e il sostegno alle famiglie e alle imprese”.

Il Btp, per questa particolare emissione, avrà per la prima volta una scadenza a cinque anni ed un premio fedeltà che, rispetto alle precedenti emissioni, raddoppia per chi lo conserva fino alla scadenza nel 2025, pari all'8xmille del capitale investito.

Per il resto sono confermate le stesse caratteristiche dei precedenti collocamenti: "cedole semestrali indicizzate al FOI (Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi), a cui si aggiunge il pagamento del recupero dell'inflazione maturata nel semestre (con la previsione di un floor in caso di deflazione, che garantisce che le cedole effettivamente pagate non siano comunque inferiori al tasso reale garantito definitivo), rimborso unico a scadenza".

"Al sottoscrittore dell'emissione - fa presente il tesoro in una nota -, come in passato, non verranno applicate commissioni di collocamento mentre sul rendimento del titolo si continuerà ad applicare l'usuale tassazione agevolata sui titoli di Stato pari al 12,5%".

Il titolo sarà collocato sul mercato, attraverso la piattaforma elettronica MOT di Borsa Italiana, in due fasi: