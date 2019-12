Grande partecipazione di cittadini domenica pomeriggio in Via Medici all’evento “Accendiamo il Natale con i Bambini”, la manifestazione promossa dalla I-mage ArtforLife Onlus, guidata da Giovanna Cucinotta con la collaborazione del Comune. Protagonisti i bambini delle scuole d’infanzia dei tre circoli milazzesi, che hanno colorato d’allegria e canti l’accensione degli addobbi del centro cittadino. Animazione, intrattenimento e solidarietà sono stati i tratti d’un appuntamento di successo.

Tra le aziende nazionali patrocinanti la manifestazione, Poste Italiane, che col progetto “Regaliamo un sorriso” raggiungerà gli anziani della provincia, ospiti di case di riposo, cui verranno recapitate le cartoline disegnate dai piccoli allievi delle scuole mamertine. Subito dopo l’accensione degli alberi e l’esibizione del coro, è stato dato spazio al sorteggio dei ricchi premi messi in palio per supportare sia l’Associazione Abc Bimbi in corsia, sia i bambini del comprensorio versanti condizioni di disagio economico familiare. “Ringrazio la I-Mage per l’opportunità regalata alla nostra città di vivere la festa dell’Immacolata, che ha portato i bambini e le famiglie a vivere un avvio di feste natalizie con un valore aggiunto, quello della condivisione. -­ ha affermato l’Assessore al Turismo Pierpaolo Ruello - Giovanna Cucinotta e la I-mage Onlus hanno fatto un lavoro straordinario con le nostre scuole d’infanzia grazie al supporto avuto dai rispettivi dirigenti scolastici.

Ringrazio il Centro Commerciale Naturale, l’Area Marina Protetta Capo Milazzo, MareVivo, Blunauta, Magico e MuMa Milazzo per il lavoro di rete fatto in cooperazione. Abbiamo iniziato con un evento dal grande valore solidale e Milazzo proseguirà in queste mese con tante altre attività di intrattenimento, arte, cultura e teatro. La nostra città è un punto di riferimento per la provincia e l’auspicio, durante queste feste, è che lo sia ancora di più”. L’Assessore alla Cultura Salvo Presti col Sindaco Giovanni Formica ha partecipato all’inaugurazione della mostra d’arte con la Natività. Realizzata dal liceo “Guttuso” nel foyer del cinema Liga, ha espresso il suo plauso agli studenti e al dirigente scolastico Delfina Guidaldi per l’iniziativa ed ai ragazzi della sezione Alberghiero, che hanno creato un dolce, chiamato “Dolce Guttuso”, che cerca di collegarsi alle tradizioni della città di Milazzo. La mostra sarà visitabile sino a fine mese.

Un ragazzo su tre ha un profilo fake sui social, cinque ragazzi su sei controllano sempre chi mette like ai loro post, un minore su due è vittima di violenze. Dati sottolineati ieri dagli agenti della Polizia di Stato, impegnati nella campagna educativa “Una vita da social”. Un tour itinerante di 62 tappe sia sul territorio nazionale, sia internazionale, che ha fatto tappa anche a Milazzo. Nella centralissima piazza Caio Duilio è giunto il truck allestito con tecnologie d’ultima generazione per illustrare a studenti, famiglie e visitatori le principali insidie del web.

A visitarlo, incontrando gli uomini della Polizia postale, gli studenti dei tre istituti comprensivi cittadini, dell’Istituto comprensivo “Stefano D’Arrigo” di Venetico e dell’ITET “Fermi” con 40 studenti. “Il web esercita una attrattiva sempre più forte sui minori e la nostra attenzione è rivolta soprattutto a loro, senza dimenticare il ruolo di genitori ed insegnanti – è stato affermato – evidenziando la necessità di un impegno costante per evitare il verificarsi di “situazioni inimmaginabili e soprattutto incontrollabili”. “I social network sono ormai uno strumento di comunicazione del tutto integrato nella quotidianità dei teenager – ha aggiunto l’Assessore Pierpaolo Ruello – e in virtù del numero sempre maggiore degli adolescenti presenti sul web è necessaria una informazione continua finalizzata all’educazione alla legalità informatica. Spesso i ragazzi pensano che il web sia un po’ “una terra di nessuno” e le azioni online vengono valutate spesso come un gioco privo di conseguenze ed invece, purtroppo non è affatto così».