MONDRAGONE – (Ernesto Genoni) - Nella Sala Conferenze “Mario Pacifico” nuova presentazione del libro dell’avv. Crisileo, dal titolo “Vittima Innocente. Un errore giudiziario. Il caso Alfonso Bolognesi". Il libro che narra uno dei più eclatanti errori della storia giudiziaria italiana. Un calvario umano conclusosi dopo 14 anni.

Alfonso Bolognesi, la vittima innocente, maresciallo emerito dei Carabinieri, ha subìto tre processi penali ed è stato condannato, per uno, dopo 5 gradi di giudizio, a 4 anni di carcere, interamente espiati in cella. Poi in fase di giudizio di revisione, così la storia, fu assolto definitivamente dalla Corte di Appello di Roma.

Promotrice dell’iniziativa il Maestro Bianca Corrente, nota pianista, presidente dell’Associazione “Così fan Musica”.

Il convegno in programma per sabato 1 Aprile, alle ore 17.00, in via Genova, vede la partecipazione istituzionale l’avv. Francesco Lavanga, Sindaco della Città di Mondragone.

Relatori del convegno l’Avv. Mario Romano, giurista e decano del Foro sammaritano, già Presidente dell’Ordine degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere; l’Avv. Giuseppina Piccirillo, del Foro sammaritano; il Prof. Avv. Mario Griffo, docente all’Università degli Studi del Sannio; il Dott. Gaetano De Mattia, direttore dell’UOSM dell’ASL Caserta; la Prof.ssa Pasqualina Ventrone, Presidente dell’Associazione “Mathesis”.

Il libro, che riscuote rilevanti successi, ha in programma ulteriori presentazioni, tra cui alcune anche in noti istituti penitenziari campani ai quali è dedicata l’iniziativa del libro sospeso del caso Bolognesi: acquistando due volumi, uno lo si lascia per i detenuti. Il testo attualmente è in vendita su Ebay.