Le dimissioni di Bartomeu, arrivate martedì all'ora di cena, mercoledì sono state festegiate dai giocatori del Barcellona con una prestazione più che convincente, specialmente rispetto a quanto fatto vedere in questo inizio di stagione, che ha permesso ai blaugrana di conquistare i tre punti nel match disputato a Torino contro la Juventus, vinto per 0-2, grazie ad un gon di Dembelé (su tiro deviato da Chiesa) nel primo tempo ed un rigore trasformato nel finale del secondo tempo da Messi (per un ingenuo fallo di Bernardeschi su Ansu Fati).

I due ex viola son stati fatali per la Juventus che, con Morata, si è vista anche annullare tre reti, due per fuorigioco ed una per fallo di mano. La Juve ha poi finito la partita in 10 dopo l'espulsione di Demiral.

Il bilancio della Juventus di Pirlo finora è stato di tre vittorie, di cui una a tavolino, tre pareggi e stasera la prima sconfitta, arrivato nel match clou di Champions contro il Barcellona. Sui social, i tifosi bianconeri cominciano a domandarsi se aver sostituito Maurizio Sarri sia stata una mossa così intelligente.