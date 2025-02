L'Inter cade allo Stadium contro la Juventus, i neroazzurri perdono la seconda trasferta consecutiva cedendo ai bianconeri 1-0.

La prima occasione è di Nico Gonzalez, alta, mentre Kolo Muani rischia subito il giallo per un pestone ai danni di Barella. Al 12’ la bandierina dell’assistente cancella i rimorsi del centrocampista sardo, che parte in fuorigioco e si divora un gran suggerimento di Dimarco.

Col passare dei minuti l’Inter prende campo: è casuale l’assist di Barella, scivolando, per Taremi. L’iraniano lo trasforma in una bella rovesciata: gran parata di Di Gregorio, che tira un respiro di sollievo quando Dumfries con la testa si mangia il suggerimento di Lautaro nato dalla ribattuta del portiere bianconero.

È una sveglia per la Juve, che replica con due grandi occasioni a stretto giro di posta: non benissimo Sommer sulla conclusione in diagonale di Nico Gonzalez, poi il portiere elvetico risponde presente al tiro di Conceicao innescato da un disimpegno errato di Barella. La serata resta vibrante, l’Inter continua a sprecare e Kolo Muani la spaventa quando si presenta dalle parti di Sommer: la deviazione di Pavard alza oltre la traversa. Sul ribaltamento di fronte è Lautaro a sparare in curva un cioccolatino offerto da Dumfries. L’olandese, specie nel finale di frazione, fa il vuoto ai danni del malcapitato Savona, centrando anche il palo esterno pochi minuti prima del rientro delle due squadre negli spogliatoi.

Un gioco di prestigio di Kolo Muani, la conclusione lesta di Francisco Conceicao: al 74’ la Juventus sblocca la gara con l’Inter, portandosi sull’1-0 grazie alla rete dell’esterno offensivo portoghese. L’azione. Grandi meriti del centravanti francese, che raccoglie una respinta aerea della difesa nerazzurra vincendo il duello fisico con Calhanoglu, poi veronica e tocco filtrante per Conceiçao. Controllo e tiro, nulla da fare per Sommer e per Pavard che ha provato l’intervento in scivolata. Vantaggio meritato dai bianconeri.