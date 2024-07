Face Management Spettacoli presenta un evento imperdibile: venerdì 5 luglio, il Gipsy Beach di Santo Stefano di Casalmorano (CR) ospiterà una serata speciale con la presenza di una vera star internazionale del ballo latino-americano: ROLY MADEN. Maestro ballerino e coreografo, Maden è nato il primo marzo 1971 in un piccolo quartiere de L'Avana, Cuba.

Sin da giovane, ha mostrato una passione innata per la musica e la danza, dedicandosi allo studio nelle migliori scuole cubane a partire dall'età di 11 anni. Oggi, Roly Maden vive in Italia, dove insegna il folklore tipico della sua terra natale, tra cui salsa, son, mambo, afro rumba e chachachà. La sua attività non si limita alla città veneta in cui risiede, poiché è uno dei maestri più richiesti per stage e spettacoli sia in Italia che all'estero.

Il suo stile personale, ricco di passione e movimento, è apprezzato per la cura nella gestualità maschile e femminile, l'eleganza e la pulizia dei movimenti, oltre che per l'interpretazione musicale e la dinamicità. Inoltre, Roly Maden è noto per il suo percorso di formazione professionale, TIMBATOUR, in collaborazione con C.S.A.IN, Ente di promozione sportiva.

Da anni, segue gli allievi dalle basi fino a portarli a diventare istruttori di vari livelli, diventando il responsabile nazionale del settore caraibico. Il marchio RolyMadenStyle è oggi riconosciuto come un brand di qualità in Italia e in Europa. A coronare la sua brillante carriera, Maden ha ricevuto la chiamata per partecipare al celebre programma televisivo "Ballando con le stelle" su Rai Uno, un ulteriore riconoscimento del suo talento e della sua dedizione alla danza.

Per info chiama al numero +39 342 0954300