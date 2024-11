Inter-Venezia 1-0 al "Meazza". I nerazzurri vanno a -1 dalla capolista

Al termine di una gara ricchissima di emozioni l'Inter batte di misura il Venezia e, ad una settimana dallo scontro diretto con il Napoli, accorcia sugli azzurri e si porta al secondo posto in solitaria. Dopo la rete, decisiva, di Lautaro Martinez arrivata poco dopo l'ora di gioco i neroazzurri non riescono mai a chiudere definitivamente la partita e rischiano la beffa nel finale. All'ultimo dei sette minuti di recupero il Venezia acciuffa il pari con il colpo di testa di Sverko e gela San Siro, ma Ferrieri Caputi annulla dopo il check da parte del VAR. Inter che sarà attesa ora dalla gara di Champions League contro l'Arsenal sempre tra le mura amiche mentre il Venezia, sconfitto nonostante un'ottima prova, nel prossimo turno di Serie A riceverà il Parma al Penzo.



Tre punti di gloria, il Verona affonda (ancora) la Roma

Cinque gol in una gara dal pathos senza fine. Alla fine è il Verona che vince 3 a 2 una sfida da ‘gladiatori’ certificando la crisi nera della Roma di Juric, sconfitta ancora una volta dopo la disfatta di Firenze. Sempre avanti i veneti, raggiunti per ben due volte dai giallorossi ma la zampata di Harroui all'88 regala tre importantissimi punti in chiave salvezza ai gialloblù, capaci di difendere e credere nella possibile vittoria fino alla fine. Brindano i veneti e, al tempo stesso, è concreta la possibilità che Juric faccia le valigie a 50 giorni dal suo arrivo nella Capitale.



La Fiorentina non si ferma più, è 1 a 0 al Torino

Firenze sogna la Fiorentina che segna e si arrampica nelle parti altissime della classifica. La vittoria di Torino (1 a 0) le permette il controsorpasso alla Juventus facendola ‘accomodare’ al secondo posto prima della sfida dell’Inter. Gli ingredienti di questo exploit sono tutti negli uomini, da Dodò a Kean passando per Bove, Gosens e Colpani.

A Torino si sono visti un gol (Kean nel primo tempo) e due pali (nel secondo). Poco più con le difese obbligate a rintuzzare gli attacchi (sterili) dei due team in campo. E’ la Fiorentina che porta a casa l’intera posta in palio e lo fa con gli occhi aperti sapendo che a guardare la classifica potrebbero venire le vertigini.



Napoli, Manna: “Rinnovo Kvara? Vogliamo risolvere a breve altrimenti aspettiamo a fine stagione”

“Stiamo parlando con Kvaratskhelia e col suo entourage, abbiamo già fatto un’offerta a luglio. Vogliamo gratificarlo. Non protrarremo la cosa a lungo, ci aspettiamo un’evoluzione in tempi brevi, vogliamo focalizzarci sul campionato”. Prima della gara di campionato contro l’Atalanta, il ds del Napoli Giovanni Manna fa il punto sul rinnovo del georgiano. “Altrimenti aspetteremo la fine della stagione. Abbiamo ancora due anni di contratto e faremo le nostre valutazioni”