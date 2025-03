The Lost Bus di Paul Greengrass si posiziona tra i film più attesi della prossima Stagione dei premi, promettendo un'esperienza cinematografica intensa e coinvolgente. La pellicola, basata sul libro di Lizzie Johnson "Paradise: One Town's Struggle to Survive an American Wildfire" (2021), immerge lo spettatore nel cuore del disastroso Camp Fire del 2018, l'incendio più letale nella storia della California.

Con un cast di alto livello, che include Matthew McConaughey e America Ferrera, il film esplora il tema dell'eroismo e della sopravvivenza in un contesto di devastazione. La narrazione si sviluppa attraverso gli occhi di Kevin McKay, un autista di autobus, e di Mary Ludwig, un'insegnante, che si trovano a dover guidare un autobus carico di bambini attraverso un inferno di fiamme, mentre la città di Paradise è avvolta dalla distruzione e dal caos.

Greengrass, noto per la sua capacità di creare film ad alta tensione con un forte impatto emotivo, porta sullo schermo una storia di coraggio e resilienza. The Lost Bus non si limita a raccontare la cronaca di un disastro, ma si addentra nelle vite dei protagonisti, esplorando le loro reazioni umane di fronte alla devastazione.