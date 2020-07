Prosegue a Londra il processo che vede protagonisti The Sun, Amber Heard e Johnny Depp, accusato dal tabloid inglese di aver picchiato la ex moglie e per questo portato in giudizio per diffamazione.

Le ultime dichiarazioni di Amber Heard descrivono un Johnny Depp geloso, fino al parossismo, dei partner con cui l'attrice stava lavorando, tanto che finivano per diventare persino i suoi amanti, come nel caso di Leonardo DiCaprio, Channing Tatum e James Franco.

Relazioni smentite dalla stessa Heard.

Ma il portiere dell'attico in cui abitava quando conviveva con Johnny Depp, Alejandro Romero, ha testimoniato che l'attrice aveva una relazione con Elon Musk, fondatore di Tesla,che andava a farle visita quando Depp non era presente:

"Dal marzo 2015 in poi (la coppia si era sposata il 3 febbraio 2015), la signora Heard è stata visitata regolarmente a tarda notte, tra le 23 e le 24, dal signor Elon Musk. Per le sue visite iniziali ricevevo una telefonata dalla signora Heard che mi diceva di dare al signor Musk l’accesso al garage dell’edificio e di mandarlo nell’attico. Dopo alcune visite, la signora Heard ha fornito al signor Musk il telecomando del suo garage e un telefono privato nell’attico del signor Depp. Credo che andasse a trovare la signora Heard un paio di volte a settimana e ci andava sempre quando il signor Depp non era in casa".