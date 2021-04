I vincitori dei Makeup Artists and Hair Stylists Guild Awards che di solito anticipano il verdetto agli Oscar per il Miglior Trucco e Parucco (Best Makeup and Hairstyling), hanno confermato la leadership del team creativo di Ma Rainey's Black Bottom che si attesta dunque come il favorito di questa categoria dopo aver vinto il maggior numero di riconoscimenti assegnati dalle associazioni dei critici americani.

La gara però è ancora aperta con il lavoro del team di Pinocchio (Mark Coulier, Dalia Colli, Francesco Pegoretti) che si pone come una valida alternativa al favorito di quest'anno dopo aver conquistato il MUAHS Award per la categoria Best Film Special Make-Up Effects.