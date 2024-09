"Ci sono stati momenti bellissimi, di grande calcio e cose belle. Loro sono una squadra di grande velocità, sulle seconde palle ti pressano e abbiamo sofferto un po', ma non abbiamo subito occasioni. È un grandissimo peccato, avevamo creato tanto nel primo tempo e dovevamo essere più cattivi e avere più qualità, anche l'occasione di Soulé nel secondo tempo è stata determinante. Ma ho visto molte cose positive. Sulla punizione siamo 2 contro 1, le posizioni erano giuste, se siamo in superiorità dobbiamo prenderla! Sono piccoli dettagli, peccato perché i ragazzi hanno fatto una gara ottima. Siamo stati un po' lenti nei primi 10', poi ci siamo sciolti, li abbiamo messi sotto e dovevamo fare più gol. Raramente superavano il centrocampo. Ci sono molte cose positive, dispiace solo per il risultato, l'atteggiamento è giusto".

Così Juric ha commentato il risultato di parità, 1-1, al termine del debutto in Europa League della sua Roma, che all'Olimpico è stata raggiunta nel finale dall'Athletic Bilbao, con Paredes che di testa ha pareggiato il gol del vantaggio siglato da Dovbyk

Negli altri incontri di giornata, il Tottenham Hotspur ha battuto per 3-0 in inferiorità numerica il Qarabag. Ancor più rotondo il risultato dell'Ajax che si è imposto 4-0 sui turchi del Besiktas. Vincono anche Braga, Fenerbahce, Lione e Rangers.