La FP CGIL INAIL e la FP CGIL di Bologna fin dal primo momento e nelle successive fasi di confronto hanno sempre auspicato una scelta che andasse in continuità con l'attuale dislocazione dell'istituto Inail di Vigorso.

Pertanto, ci siamo sempre battuti per una messa in sicurezza di tutto il personale e naturalmente dell'utenza che non passasse per un impoverimento del territorio, privandolo di un centro di eccellenza e del suo indotto. Un sito che rispondesse all'esigenza del personale tutto, evitando sradicamenti e pendolarismi oltre il tempo massimo.

Certamente vi è stato il concorso di forze politiche e delle istituzioni a partire dal Comune di Budrio ed ovviamente la disponibilità da parte dell'ente Inail a prendere in considerazione le soluzioni prospettate.

Ma nel novero delle forze sindacali che si sono battute si ribadisce che un particolare merito va riconosciuto alla nostra organizzazione che in sinergia con la Fiom Cgil ha centrato questo importante risultato.