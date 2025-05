Milan-Bologna 3-1: i felsinei vedono allontanarsi l'Europa

Il Milan vince in rimonta a San Siro contro il Bologna, e mantiene vive le speranze di raggiungere l'Europa.

Sono Pulisic e una doppietta di Gimenez a regalare i tre punti ai sette volte campioni d'Europa, inizialmente in svantaggio in seguito a una rete del solito Orsolini.

Per i rossoneri un buon antipasto della finale di Coppa Italia, sempre contro gli emiliani; per gli uomini di Italiano un brutto stop in chiave qualificazione alla prossima Champions.

La prima occasione del Milan al 17’. Pulisic riceve centralmente da Joao Felix e da dentro l'area calcia in porta, Lykogiannis respinge in scivolata

I rossoneri insistono, al 19’ azione personale di Joao Felix, che si accentra da sinistra e calcia a giro col destro dal limite, De Silvestri devia in angolo.

Al 23’ la risposta del Bologna: Pavlovic sbaglia un disimpegno e la palla arriva a Dominguez, che calcia dal limite, ma Maignan si distende e devia in angolo

I minuti scorrono con il ritmo un po’ rallentao rispetto alle prime battute.

In chiusura di primo tempo arriva la migliore occasione per i felsinei con Orsolini. Cross teso di Lykogiannis dalla sinistra sul secondo palo, Theo Hernandez buca il pallone, ma Orsolini di testa prende l'esterno della rete

Al 49' il Bologna in vantaggio. Orsolini viene imbeccato sulla destra da una sponda di testa di Dallinga, si beve Pavlovic e poi dal limite fulmina Maignan con un sinistro chirurgico, che si infila all'angolino opposto

I rossoneri provano a reagire, soprattutto con azioni individuali.

Il pareggio del Milan al 75’ con Gimenez. Ripartenza dei rossoneri, Joao Felix lancia Chukuwueze, che dalla destra passa a Pulisic, serve Gimenez, che batte Skorupski

Appena 4’ e il Milan passa in vantaggio. Percussione al 79’ di Chukwueze sulla sinistra che appoggia la palla in area per Joao Felix, che la sbuccia, ma Pulisic s’inserisce e va alla conclusione superando un incolpevole Skorupski.

Al 2’ di recupero il Milan va nuovamente in gol con Gimenez. Contropiede fulmineo di Chukwueze che si accentra dalla destra, serve Gimenez dall'altro lato, che non lascia scampo a Skorupski