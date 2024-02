Ai premi assegnati dal sindacato dei truccatori e degli hair stylist cinematografici e televisivi (MUAHS) Maestro ha confermato la sua leadership per gli Oscar conquistando 2 premi (Best Film Period/Character Make-Up e Best Special Makeup Effects), dato che i vincitori delle altre 3 categorie, Saltburn e Barbie, non sono riusciti ad entrare nella cinquina degli Oscar.

Nella storia di questo riconoscimento su 10 edizioni ben 7 volte il vincitore delle categorie Best Film Period/Character Make-Up ha vinto successivamente anche l’Oscar nella categoria Miglior trucco e acconciatura