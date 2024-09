La Suprema è la voce colombiana per gli Oscar 2025. Presentato all’ultimo Toronto International Film Festival, il toccante film del regista Felipe Holguín Caro cattura la vivacità della vita interiore della città; la musicalità delle chiacchiere quotidiane e delle faccende domestiche svolte lungo il fiume, il tempo trascorso a giocare a domino e i bambini che sono bambini.

Molto più di un'ambientazione o uno sfondo, La Suprema e i suoi abitanti incarnano le qualità accattivanti e durature dello sforzo collettivo, delle gioie e del dolore.

TRAMA: in un villaggio colombiano isolato e senza elettricità, una giovane ragazza sfida le convenzioni per far sì che tutta la comunità possa assistere all'incontro di boxe di suo zio, che si contenderà il titolo mondiale.