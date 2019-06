Ondata di caldo in tutta Europa: temperatura record nel sud della Francia

Ma quanto è caldo in Italia? Tanto, persino troppo... ma non tanto quanto in Francia, dove questo venerdì è stata registrata la temperatura più alta d'Europa.

Quasi 46°, 45,9 per la precisione, la temperatura odierna misurata a Gallargues-le-Montueux, un comune di 3.300 abitanti che si trova nel sud della Francia, in Occitania, nel dipartimento del Gard.

Il record precedente in Francia era di 44°, registrato durante l'ondata di caldo che colpì il Paese nel 2003, provocando allora la morte di migliaia di persone.

Per questo, il ministro della salute francese Agnès Buzyn ha avvertito la popolazione dei rischi per la salute legati a temperature fuori dalla norma, lanciando un'allerta rossa per quattro aree nel sud del Paese.





Un'ondata di caldo che interessa anche il nord Europa con Germania, Polonia e Repubblica Ceca che hanno registrato temperature insolite sia in relazione al periodo che alla latitudine.

Anche in Spagna si registrano temperature record, oltre 42°, che oltre a favorire incendi hanno causato alcuni decessi. Un allarme rosso è scattato in otto province della penisola iberica.



Da cosa è causata questa ondata di calore? Dall'aria calda proveniente dall'Africa settentrionale, dovuta ad un'alta pressione sull'Europa centrale e da una tempesta che sta permanendo sull'Atlantico.

La colpa di questo gran caldo è attribuibile anche al cambiamento del clima? Per gli scienziati poter dire che un singolo evento atmosferico sia riconducibile al riscaldamento globale non è possibile, è però per loro possibile affermare che a causa del surriscaldamento eventi estremi - come ad esempio quello cui stiamo assistendo - saranno in futuro sempre più frequenti.