Questa mattina le forze di peacekeeping hanno osservato una ruspa delle IDF distruggere un barile blu che segnava la linea di ritirata tra Libano e Israele a Labbouneh, nonché una torre di osservazione appartenente alle Forze armate libanesi immediatamente accanto a una postazione dell'UNIFIL.La distruzione deliberata e diretta da parte delle IDF di proprietà e infrastrutture dell'UNIFIL chiaramente identificabili appartenenti alle Forze armate libanesi costituisce una flagrante violazione della risoluzione 1701 e del diritto internazionale.Invitiamo tutti gli attori ad astenersi da qualsiasi azione, compresa la distruzione di proprietà e infrastrutture civili, che possa mettere a repentaglio la cessazione delle ostilità.

Quanto sopra riportato è ciò che sabato ha comunicato l'Unifil in una nota diffusa tramite il proprio sito. A seguire, invece, si riporta il resoconto odierno di una fonte della stampa libanese vicina ad Hezbollah:Nel sud del Libano le forze di occupazione dell'esercito israeliano sono avanzate verso la città di Taybeh, sparando e dando alle fiamme alcune abitazioni. Si sono sentite anche esplosioni a seguito del lancio di bombe a mano lanciate dai militari israeliani durante l'incursione nel quartiere di Al-Mashrou [sempre a di Taybeh, ndr]. Le forze di occupazione hanno anche alzato un terrapieno per bloccare la strada tra le città di Qantara e Taybeh.I soldati israeliani hanno effettuato demolizioni alla periferia della città di Aitaroun, seguite da colpi di mitragliatrice sparati verso la città, e da una serie di esplosioni, portando a più di 380 il il totale delle violazioni dello Stato ebraico dall'entrata in vigore dell'accordo di 40 giorni fa con il Libano. Il segretario generale di Hezbollah, Sheikh Naim Qassem, in un discorso pronunciato ieri in occasione dell’anniversario del martirio dei comandanti Qassem Soleimani e Abu Mahdi Al-Muhandis, in relazione alle continue violazioni israeliane ha dichiarato che"la pazienza della resistenza è legata alla sua decisione riguardo al momento opportuno" e che "è la leadership della resistenza che decide quando essere pazienti, quando prendere l’iniziativa e quando rispondere. ... La resistenza è forte e il suo potenziale esiste".

A livello internazionale, qualche istituzione, nazione, leader ha protestato o ha avviato delle iniziative contro le violazioni dello Stato ebraico nei confronti del Libano (non di Hezbollah) e delle Nazioni Unite?

Perché Israele può violare impunemente il diritto internazionale?







Crediti immagine: x.com/IrnaEnglish/status/1875480169856823752/photo/1